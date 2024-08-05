Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Biber Fiyatlarındaki Düşüşe Çözüm Arayışında - Son Dakika
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Ekonomi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Biber Fiyatlarındaki Düşüşe Çözüm Arayışında

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Biber Fiyatlarındaki Düşüşe Çözüm Arayışında

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, biber fiyatlarının düşmesinin ardından çözüm arayışına girdi. Yaptığı toplantılar sonrası acil eylem planını duyuran Başkan Özel, çiftçilere destek olacaklarını bildirdi.

05.08.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Biber fiyatlarının düşmesinin ardından çözüm arayışına giren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, biber piyasasının tüm paydaşlarıyla yaptığı toplantılar sonrası acil eylem planını duyurdu. Başkan Özel, bu eylem planıyla çiftçiye bir nebze de olsa nefes aldıracaklarını bildirdi.

Coğrafi İşaret Belgeli Yenişehir Biberi'nin son dönemlerde piyasa değerinin düşmesinin ardından Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in çağrısıyla 31 Temmuz'da tüm paydaşlar bir araya gelmiş ve fikir alışverişinde bulunulmuştu. Toplantıdan çıkan karara istinaden Yenişehir Belediyesi'nin organizasyonunda biber piyasasının tüm paydaşları tekrar Sinanpaşa Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantıya Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Sarsıcı ve Tarım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Akan Ayaz ve biber üretimi yapan bölgelerde ki kooperatif başkanları ile siyasi parti ilçe başkanları ve mecliste gurubu bulunan meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda 10 günlük acil eylem planı hazırlandı. Hazırlanan acil eylem planını anlatan Başkan Ercan Özel, "Bursa'daki zincir marketlerle görüşmeler yaparak, yetişen biberlerin çiftçiden alınarak hızlıca çıkışı sağlanacak. İhracatçı firmalarla görüşerek Yenişehir biberinin yurt dışında daha fazla pazara sahip olması sağlanacak. Pazarcılar Odası ve Derneği ile iş birliği yaparak, çiftçilerimizin ürettiği biberlerin doğrudan pazarcılara ulaştırılması sağlanacak ve fiyatlarda iyileşme olması sağlanacak. Tarım A.Ş.'nin desteğiyle, soğutmalı nakliye araçları kullanılarak taze biberlerin uzak illere sevkiyatı gerçekleştirilecek. Bursa Hal Derneği her gün 1 tır biber alarak üreticilerimize destek olacak" dedi.

'Çiftçiye destek olmayı amaçlıyoruz'

Başkan Özel, "Yenişehir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri olarak bu süreçte, elimizden geldiğince çiftçilerimize destek olmayı amaçlıyoruz. İlk etapta atılacak bu adımlar sayesinde, bir nebzede olsa üreticilerimizin içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkması sağlanmaya çalışılacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Biber Fiyatlarındaki Düşüşe Çözüm Arayışında - Son Dakika

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