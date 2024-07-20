Yenişehir Belediyesi'nin Biber Pazarı'nda Hububat Alımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yenişehir Belediyesi'nin Biber Pazarı'nda Hububat Alımı Devam Ediyor

Yenişehir Belediyesi\'nin Biber Pazarı\'nda Hububat Alımı Devam Ediyor

Yenişehir Belediyesi'nin Biber Pazarı'nda kurduğu sistem sayesinde hızlı bir şekilde hububat alımı gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bugüne kadar 3 bin 500 ton hububat alımı yaptı. En az 15 gün daha alımlar devam edecek.

20.07.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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Yenişehir Belediyesi'nin Biber Pazarı'nda kurmuş olduğu sistem sayesinde hızlı bir şekilde hububat alımı gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bugüne kadar 3 bin 500 ton hububat alımı yaptı. En az 15 gün daha alımlar devam edecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yenişehir'de Haziran ayının son haftasında hububat alımına başladı. Yenişehir Belediyesi'nin Biber Pazarı'na kurmuş olduğu sistem sayesinde çiftçiler ürünlerini hızlı bir şekilde TMO'ya teslim edebiliyor. Bu sayede zaman kaybı yaşamayan çiftçiler, daha fazla ürün taşıma şansı da elde edebiliyor. Ayrıca, Yenişehir Belediyesi'nin oluşturduğu dinlenme alanında da çiftçiler, soğuk su ve limonatalarını yudumlayabiliyorlar.

'Sistem sorunsuz işliyor'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Biber Pazarı'nda TMO'nun hububat alım yerini ziyaret etti. Burada Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle görüşen Başkan Ercan Özel, kurulan sistemin sorunsuz bir şekilde işlediğine bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Özel, "Geçen yıllarda üreticilerimizin çok büyük sıkıntıları vardı. Çiftçilerimiz buğdaylarını teslim ederken çok zorlanıyorlar, çok fazla zaman kaybediyorlardı. Gün boyu sıcağın alnında beklemek zorunda kalıyorlardı. Üreticilerimizle bir araya gelerek şikayetlerini dinledik. Çözüm ürettik ve sistemi değiştirdik. Kurduğumuz sistem sayesinde çiftçilerimiz ürünlerini hızlı bir şekilde boşaltabiliyor ve yeniden mahsulünü getirebiliyor. TMO, şimdiye kadar 3 bin 500 ton hububat alımı yaptı. En az 15 gün daha alımlar devam edecek" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yenişehir Belediyesi'nin Biber Pazarı'nda Hububat Alımı Devam Ediyor - Son Dakika

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