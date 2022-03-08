Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim

08.03.2022 00:57
Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde özellikle toptan satış yapan işyerlerine stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde özellikle toptan satış yapan işyerlerine stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile zabıta ekipler, Ticaret İl Müdürlüğü personelleriyle birlikte ilçede bulunan market ve toptan satış yapan işyerlerine uyarılarda bulundu.

Yenişehir ilçesinde yağ stokçuluğu ve ürünlerdeki fahiş fiyatlara asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Son zamanlarda yağ fiyatlarının zamlanacağı ve buna dayalı olarak stokçuluğun yapıldığına yönelik söylentilerin yayılması üzerine Ticaret il Müdürlüğümüz ile Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hafta sonu itibariyle denetimlerini sürdürmektedir" dedi.

Ekiplerin sabahın erken saatlerinde denetimlerini sıklaştırdığını aktaran Beşikci, "Denetimlerimizde ekiplerimiz, yağ stokçuluğunun yanı sıra ürünlerin raf fiyatları ile kasa arasında fiyat farkına da dikkat etmektedir. Ekiplerimizin uyarılarına uymayan iş yerlerimize Türk Ceza Kanunu 240.maddesi kapsamında mal satımından kaçındıkları için gerekli tutanaklar tutuldu. Bu konuda vatandaşlarımızın Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'nin açıkladığı gibi söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ülkemizin yeterince ayçiçek yağı stokunun bulunduğunu bilmesini istiyorum. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzlukları belediyemize ait bildirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim - Son Dakika


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