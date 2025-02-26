Yerel Marketlerden Ramazan Kampanyası

Ekonomi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yerel zincir marketler olarak tüketicinin yanında olmaya devam ettiklerini ve fiyatları erişilebilir seviyede tutmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, "Türkiye genelinde yerel zincirler olarak ramazana özel kampanyalar düzenledik." ifadelerini kullandı.

Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların alım gücünü korumak için yerel zincir marketlerin yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

Geçen yıla kıyasla alım gücünde iyileşme gözlemlendiğini dile getiren Düzgün, fiyatları dengede tutmak için ramazan kampanyaları başlattıklarını bildirdi.

Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin temel gıda ürünlerine yönelik talebinin arttığını aktaran Düzgün, "Yerel zincir marketler olarak talepleri karşılamak için ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Hem fiyatların dengelenmesi hem de ürün çeşitliliği konusunda büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye genelinde yerel zincirler olarak ramazana özel kampanyalar düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Düzgün, bu dönemde, özellikle gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlarda artış olmayacağını ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Ramazan ayı boyunca özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarını önlemek için tedarikçilerle işbirliği içinde hareket ettiklerini ifade eden Düzgün, vatandaşların ramazan sofralarına rahatlıkla ulaşabilmesi için un, şeker, yağ, bakliyat ve temel ihtiyaç ürünlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Ramazan kolisi yerine hediye kartı önerisi

TPF Başkanı Düzgün, yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek geleneksel ramazan kolilerinin bazen ihtiyaç sahiplerinin gerçek gereksinimlerini tam karşılayamayabileceğine işaret etti.

Yardımseverlerin ramazan kolisi yerine mağazalarda bulunan hediye kartlarına yönelmelerini tavsiye eden Düzgün, "Hediye kartları, ihtiyaç sahiplerine kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma imkanı sunarak daha esnek ve etkili bir çözüm sağlıyor. Böylece yardımlar en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Hediye kartları, yardımseverlerin desteklerini daha bilinçli bir şekilde yönlendirmelerine de olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Düzgün, tüketicilerin bütçesini korumak için ramazan alışverişlerinde kampanyalar düzenlediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerel zincir marketler olarak tüketicimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fiyatları erişilebilir seviyede tutmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bununla birlikte, marketler, tüketicilere yönelik indirimler, sadakat programları ve özel kampanyalar sunarak daha avantajlı alışveriş yapma imkanı tanıyacak. Bu kampanyalar, yerel üreticilerin desteklenmesi ve daha ekonomik alışveriş imkanları sağlanması açısından büyük önem taşıyor."