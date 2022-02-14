Üye Girişi
Yerel zincir marketler, KDV indirimini yansıtmaya başladı - Son Dakika

Yerel zincir marketler, KDV indirimini yansıtmaya başladı

14.02.2022 11:22
Yerel zincir marketler, KDV indirimini yansıtmaya başladı

Temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından yerel market zincirlerinin üzerine düşeni yapmaya başladığını belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, sektör paydaşlarını da katkı sağlamaya davet etti.

Temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından yerel market zincirlerinin üzerine düşeni yapmaya başladığını belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, sektör paydaşlarını da katkı sağlamaya davet etti.

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesi kararının, iç ticareti canlandıracağını belirterek "Bu süreçte sektörel paydaşlarımızı da bu seferberliği desteklemeleri için katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı alınan her tedbirin uygulanması gerektiğini dile getiren Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi müjdesini, memnuniyetle karşıladık. Bursa PERDER olarak, döviz kurlarının yeniden dengelenmesiyle birlikte indirim seferberliği konusunda bizler de bir adım atarak örnek bir tavır sergilemiştik. KDV oranındaki bu düşüş ile birlikte, temel gıda ürünlerinde tekrar indirim uygulamasını hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın, sektörel olarak da ek indirimler yapılması çağrısı üzerine, temel gıda ürünlerinde indirimleri 14 Şubat itibariyle hayata geçirmeye başladık. Her zaman olduğu gibi fahiş fiyat karşısında duruşumuzu koruyarak, halkımıza ve kentimize ekonomik değer katacak hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Paydaşlarımızı seferberliğe davet ediyoruz"

Yerel zincir marketlerin istihdama önemli katkılar sunmalarının yanı sıra milli değerlere sahip çıktığını da kaydeden Kılıç, "Vatandaşımızın alım gücünü olumlu etkileyecek bu kararın yansımalarını da raflarımızda kısa sürede görmeye başladık. KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesi noktasında ivedilikle adım atarken üyelerimizin de bu kapsamda düzenleme gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Diğer taraftan üretim ve işletme maliyetleri üzerindeki yeni kamu destekleriyle beraber ticaretin ve iç tüketimin daha da canlanabileceğini görmekteyiz. Bu vesileyle de halkımıza destek için hazırlanan, kentimizde ve ülke ekonomimizde iç ticaretin hareketleneceği bu kararın hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Bu süreçte sektörel paydaşlarımızı da bu seferberliği desteklemeleri için katkı sunmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Haşim Kılıç, Market, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerel zincir marketler, KDV indirimini yansıtmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:28:09. #1.12#
SON DAKİKA: Yerel zincir marketler, KDV indirimini yansıtmaya başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement