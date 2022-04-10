Yerelden dünyaya uzanan bir başarı öyküsü - Son Dakika

Virtual i Technologies, tarafından geliştirilen Virtual Risk Space, Helmet Broker'ın sadece 3 ay içerisinde operasyonel kapasitesini arttırması, müşteri portföyünü geliştirmesi ve yurtdışı müşterilerine açılmasını sağlayarak yerelden dünyaya bir başarı hikayesinin başlamasına vesile oldu.

Yenilikçi hizmet anlayışıyla teknoloji tabanlı iş modelleriyle ilerlemeyi tercih eden Helmet Broker, müşterilerinin iş sürekliliğini sağlamayı esas alması sebebiyle, Virtual Risk Space'i iş süreçlerine dahil etti. Böylece, müşterilerine sunduğu sigortacılık faaliyetlerine, risk yönetimi ve risk farkındalığı ilkelerini ekleyerek, risk gerçekleşme oranlarını azaltırken, ihtimal risk senaryolarında müşterilerini hazır tutmayı hedeflemektedir. Helmet Broker, Virtual Risk Space ile çalışmaya başlamasıyla beraber sadece 3 ay içerisinde operasyonel kapasitesini 4 katına çıkarıp müşteri kazanımını yüzde 55, teftiş edilen lokasyon sayısını yüzde 160 oranında arttırmıştır. Daha önce portföyünde olmayan gerek Türkiye'de gerek İngiltere, ABD ve Mısır gibi farklı ülkelerde faaliyeti bulunan küçük büyük fark etmese de yerinde teftiş yapması gerektiği için alamadığı bir çok müşteriyi Virtual Risk Space ile uzaktan, kolay ve hızlı bir şekilde teftiş yapabilir hale geldiği için portföyüne ekleyebildi. Böylece gelir ve karlılığını artırırken 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde global markalarla rekabet edebilir seviyeye geldi.

Helmet Broker'ın Genel Müdürü Galip Gökakın, "Virtual Risk Space ile sigortanın geleceği, teknolojinin bu kadar hayatımıza girdiği, hizmet ve emtia üretim süreçlerine dahil olduğu bir dönemde, sigorta sektörüne yansımaması düşünülemez. Sigortacının sigortaladığı her riski kayıt altına alması ve riski periyodik güncellemesi, ürünün kalitesini yükselteceği, maliyetlere pozitif etkisi olacağı kesindir. Virtual i Technologies ve VRS ile geleceğin sigortacılığını inşa etmek istiyoruz ve bu hedefe ulaşacağımızdan eminiz" dedi.

Virtual i Technologies Kurucu ve CEO'su Veysel Sinan Geylani, "Brokerler sigortacılık sektöründe müşteriyle direkt iletişim kuran kişi ve kurumlar olmaları sebebiyle sektörün belkemiği olan bir konumdalar. Sigortacılık ekosistemindeki tüm paydaşlar arasında doğru ve hızlı bilgi akışını sağlamaları hem tüm sektör için hem de müşterileri için ihtiyaçlara doğru ve zamanında yanıt verebilmeleri için elzem. Virtual i Technologies olarak Helmet Broker ile Virtual Risk Space sayesinde bu süreci yüksek teknolojiler ile nasıl kolaylaştırabildiğimizi ortaya koyduk. Helmet Broker'in yerelden globale çok hızlı bir şekilde gelişmesini görmek hem bizim için hem de tüm sektör için gurur verici. Yüksek teknolojinin sigortacılık sektöründeki uygulama alanlarını göstermede vizyoner bir adım" şeklinde konuştu. - BURSA