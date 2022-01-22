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Yerin 50 metre altında saklanıyor! Gilik peynirine talep arttı - Son Dakika

Yerin 50 metre altında saklanıyor! Gilik peynirine talep arttı

22.01.2022 16:34

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yerin 50 metre derinliğinde 3 ile 6 ay arasında bekletilerek elde edilen gilik peynirine son zamanlarda talep arttı. Mağara şartlarında istenilen kıvama gelen peynir, küpüyle birlikte 50-60 lira arasında satılıyor.

İlçeye bağlı 1700 rakımlı yaylalarda beslenen büyükbaş hayvanların sütünden elde edilen peynir, Mesudiye Belediyesi'nce faaliyete geçirilen imalathanede işlendikten sonra çeşitli ebatlardaki toprak küplere basılıyor. Ekipler tarafından daha sonra ilçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mağaraya getirilen küpler, mağaranın yaklaşık 50 metre iç kısmındaki bölümlere bırakılıyor. Mağarada 3 ile 6 ay arasında bekletilen peynir, yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra satışa çıkarılıyor. Mesudiye Belediyesi, yöreye has peynirin tescillenerek coğrafi işaret alması için çalışma başlattı.

Mağaradan çıkan lezzet! Yerin 50 metre altında saklanan gilik peynirine talep arttı

MAĞARADA SAKLANMASI ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, son yıllarda yaptıkları çalışmalar ve yatırımlarla, ilçeye has gilik peynirinin üretimini artırdıklarını söyledi. Peynirin mağarada bırakılmasının çok eskilere dayandığını anlatan Gül, "Atalarımız ve dedelerimiz o yıllarda yeterli soğutmanın olmaması nedeniyle özellikle toprağı ve mağaraları kullanmışlar. Böylece hem bu peynire lezzet katmışlar hem de uzun ömürlü kalmasını sağlamışlar." dedi.

Gül, belediye olarak bu dönemde de aynı yöntemi devam ettirdiklerini vurgulayarak, "Biz de yaylalarda yetişen kekik otlarından beslenen hayvanlarımızın sütünden elde ettiğimiz yöresel gilik peynirimizi yapmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıl önce kurdukları tesiste yöre insanına istihdam sağladıklarına işaret eden Gül, "Bu tesiste üretilen peynir, topraktan imal edilen küplere basılıyor. Daha sonra bu peyniri en az 3, en fazla 6 ay mağaraya koyup saklıyoruz. Mağarada saklanan peynirin lezzetine lezzet katarak vatandaşa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mağaradan çıkan lezzet! Yerin 50 metre altında saklanan gilik peynirine talep arttı

TESİSTE YILDA ORTALAMA 50 TON PEYNİR ÜRETİLİYOR

Gül, mağara şartlarında istenilen kıvama gelen peyniri çeşitli noktalarda küpüyle birlikte 50 ve 60 liradan satışa sunduklarını dile getirdi. Tesiste yılda yaklaşık 50 tona yakın gilik peynir imal edildiğini belirten Gül, peynire ilginin her geçen yıl arttığını, bu nedenle de üretim miktarını daha da yükseltmek istediklerinin altını çizdi. Gül, peynirin tescillenerek coğrafi işaret alması için çalıştıklarını aktararak, "Bu konuda müracaatlarımız devam ediyor. İnanıyoruz ki yakın zamanda bununla ilgili de sonuç alacağız." dedi.

Mağaradan çıkan lezzet! Yerin 50 metre altında saklanan gilik peynirine talep arttı
Mağaradan çıkan lezzet! Yerin 50 metre altında saklanan gilik peynirine talep arttı
Mağaradan çıkan lezzet! Yerin 50 metre altında saklanan gilik peynirine talep arttı
YORUMLAR (2)
  • İlker Kose: NERDEN NE ŞEKİLDE TEMİN EDİLİR İNTERNETTE ADAM GİBİ Bİ YER BULAMADIM HABER YAPIYORSUNUZ AMA BOŞA NAFİLE .VARSA ADRES VERİN ALALIM Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Seo Dostu: Bizim köyde yapılıyor kardeşim. Hatta rahmetli desenler yapardı. Mağarada saklanmasının bir esprisi yok o sadece mağara soğuk olduğu için buzhane yerine. Köyler ortak bekçi tutar peynirler mağarada depolanır. Eritince on numara erir bir karış yağ çıkar. 0 0 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerin 50 metre altında saklanıyor! Gilik peynirine talep arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yerin 50 metre altında saklanıyor! Gilik peynirine talep arttı - Son Dakika
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