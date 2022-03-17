Yerli kozmetik markaları ABD, Kanada ve Avustralya'da zincir mağazaların rafına girdi - Son Dakika

Kozmetik sektöründe giderek artan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, yerli markaların sınır ötesi yolculuğunu hızlandırdı. Üretimde ABD ve AB normlarını odağına alan markalar, küresel pazarda marka bilinirliğini artırdı. Yerli markaların dünyanın dev mağaza zincirlerinin reyonlarındaki yeri giderek genişlerken ABD, Kanada ve AB ülkeleri sektörün ihracat rotasını şekillendiriyor.

Türk kozmetik sektörünün sınır ötesi yolculuğu hızlandı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2021'de yüzde 17 artışla 1 milyar doları aşan ihracata imza atan sektör, Ar-Ge ve inovasyonun yön verdiği yenilikçi ürünlerle küresel pazardan aldığı payı artırıyor. Çin'in en büyük oyuncu olduğu küresel pazarda Türkiye 23'üncü sırada yer alsa da giderek artan ihracatıyla dünyanın kozmetik üretim merkezi olma yolunda önemli bir adaya dönüştü. Her sene yüzde 10'un üzerinde büyüyen sektörün ihracat faaliyetlerinde Irak'ın ardından ABD, İran, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler ilk sırada yer alırken; ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerdeki outlet zincir mağazaların reyonlarına giren yerli markalar, sektörün yeni ihracat rotasını şekillendiriyor.

"5 YILDA ELDE ETMEYİ HEDEFLEDİĞİMİZ CİROYA 2 YILDA ULAŞTIK"

Kozmetik sektöründe Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yerli markaların sınır ötesi yolculuğunu hızlandırdığını kaydeden New Essentials Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Direktörü Nesrin Mardini Saka, "2018 yılında kurduğumuz Fer Kozmetik bünyesinde konumlandırdığımız markamızla, kısa sürede iç piyasada ve küresel pazarda bilinirlik kazandık. Aktif ticari faaliyetlerimizle 5 yılda elde etmeyi hedeflediğimiz ciroya 2 yılda ulaştık. Geldiğimiz son aşamada zor olanı başararak ABD, Kanada ve Avustralya'da yaklaşık 5 bin mağazaya sahip dünyanın en büyük outlet mağaza zincirlerinden biriyle sözleşme imzaladık. New Essentials olarak erişilebilir fiyatlar üzerinden piyasaya sunduğumuz üstün kaliteli ürünlerimizle kozmetik sektörünün ihracat trafiğini hızlandıracağız" diye konuştu.

AR-GE VE İNOVASYONUN GÜCÜ

Geçtiğimiz yıl ABD'nin en büyük online pazaryerlerinden birinde satışlara başladıklarını belirten Nesrin Mardini Saka, "Pandeminin de etkisiyle sadece bir yılda olağanüstü hızla marka bilinirliği elde ettik. Ürünlerimizin Avrupa ve ABD normlarına uygun CGMP (Güncel İyi Üretim Uygulamaları) kalitesine ve Sedex sosyal hak sertifikasına sahip olması da bize büyük bir avantaj getirdi. Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle yeni fırsat kapıları araladık. Amerika, Kanada ve Avustralya'nın ardından Avrupa pazarında da yerimizi almayı hedefliyoruz. Fer Kozmetik bünyesinde yer alan Day Just, Gloow, Sunblock ve BabyMed markalarımızla da Ar-Ge'deki gücümüzü dünyaya ulaştırıyoruz" dedi.

YERLİ MARKA ALGISINA NİTELİKLİ DEĞER KAZANDIRDI

Erişilebilir fiyatlar üzerinden satışa sundukları kaliteli ürünlerle Türkiye'de yerli marka algısına nitelikli bir değer kazandırdıklarına dikkat çeken Saka, "Cilt ve vücut bakım ürünlerinden serumlara, şampuanlardan kırışıklık karşıtı ürünlere kadar zengin yelpazemizle iç piyasada ithal markaların tekelini kırmayı başardık. Cilt serumlarını kadınların günlük cilt bakımlarına kazandırdık. Bakımlı ve güzel görünmek isteyen kadınlara 'Cildine şans ver' sloganıyla kılavuzluk ediyoruz. Geliştirdiğimiz her yeni ürünle sadece ailemizi değil hedef kitlemizi de genişletiyoruz" dedi.