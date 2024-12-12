Yerli Malı Haftası Mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Malı Haftası Mesajı

Yerli Malı Haftası Mesajı

KESOB Başkanı Odakır, yerli malların desteklenmesi ve küçük esnafın önemine vurgu yaptı.

12.12.2024 12:28
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan 'Yerli Malı Haftası' hakkında yayımladığı mesajında, "Yurdumuzda üretilen ürünlerimize her daim destek olalım ve bu bilinci yeşertelim. Her alanda yerli olana yönelelim. Yerli ürünleri tercih ederken de küçük esnafımızı unutmayıp esnafımızdan yerli ürünleri temin edelim" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, halk arasından Yerli Malı Haftası olarak bilinen ve her yıl 12-18 Aralık tarihlerini kapsayan haftada kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hakkında bir mesaj yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır, kutlanan haftanın önemli bir amaca hizmet ettiğini ve oluşturmak istediği bilinç ile farkındalık düzeyinin değerli olduğunu belirtti. Odakır mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Her coğrafyanın kendine has özellikleri bulunuyor. Bu özellikleri de ürettikleri ürünlere yansıyor ve bir anlamda kendi sınırları dışında temsil etme yeteneğini geliştiriyor. Kendine has özellikler içerisinde kültür, yaşam, tüketim, ekonomik ve sosyal farklılıklar da bulunuyor. Çoğu insan, kendi coğrafyasında üretilen ürünleri tüketmek, kullanmak ve öncelemek ister. Çünkü bir anlamda kendisiyle özdeşleştirir, kendisine uygun bulur ve dahası destekler ki şehrine, ülkesine önemli katma değerleri olsun. Bu bilinçle hareket ederek, önceliği kendi yerli ürünleri ve malları olur. Düşündüğümüzde ülkemizde resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanıyor. Bütün okullarımızda öğrencilerimize bilinen adıyla Yerli Malı Haftası'nda bir farkındalık ve yerli malı tüketimi hakkında bilinçlendirme yapılıyor. İsminin de işaret ettiği gibi, küçük yaşlardan itibaren tutumlu olmanın, yatırım yapmanın önemi anlatılıyor, aşılanıyor. Türk mallarının çeşitliliği ve alanları izah edilerek, neden Türk malı, yerli malların tercih edilmesi gerektiği işleniyor. Bu yaklaşımın değerli olduğuna inanıyoruz. Yerli ve de milli üretimin, yerli ve milli malların yaygınlaşması, tüketimde öncelenmesinin, bu bilincin artarak çoğalmasının bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, bu bilinci oluştururken, yerli malı tüketiminin ve öncelemenin yapılırken bunu küçük esnaf aracılığıyla yapılmasını da ayrıca önemsiyoruz. Biliyoruz ki küçük esnaf olmadan büyük esnaf olunmaz. Esnafımız da vatandaşımız da yerli mallara yönelik farkındalığını artırdıkça, karşılıklı olarak kurulacak bu olumlu ilişkilerin şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacağını, değer oluşturacağına inanıyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Yerli Malı Haftası'nı kutluyorum. Gelecek nesillerin bu bilinçle hareket etmesini temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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