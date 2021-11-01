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Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor - Son Dakika

Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor

01.11.2021 18:35

2022 sonunda banttan inmesi planlanan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son durumu sosyal medyadan paylaşan TOGG'un videosu milyonları heyecanlandırdı. Videoda İstanbul Park'ta test edilen yerli otomobilin 4,8 saniyede 100 km hıza çıktığı görülüyor. Yerli otomobil, bu özelliğiyle rakiplerine taş çıkaracak.

TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detaylar paylaşılırken, aracın İstanbul Park pistindeki sürüş görüntüsü de videoda yer aldı.

"TEST MERKEZLERİNE GÖNDERDİK"

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.

Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste çıktı! 100 km hıza 4.8 saniyede ulaşıyor

4,8 SANİYEDE 100 KM HIZA ULAŞIYOR

Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.

Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi.

Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor

İstanbul Park, Türkiye, Medya, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor - Son Dakika
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