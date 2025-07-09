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Yerli Reaktör Malzemeleri Geliştiriliyor

Yerli Reaktör Malzemeleri Geliştiriliyor
09.07.2025 10:19
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BTÜ'de, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve kendini onaran malzemeler için 24 aylık proje başlatıldı.

Bursa Teknik Üniversitesinde, enerji sektöründe kullanılan reaktörlere yönelik, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve radyasyon altında kendini onarabilen ileri teknoloji malzemeler geliştirilecek. ODTÜ'nün de araştırmacı kurum olarak katkı verdiği TENMAK destekli proje, karbon emisyonunu artırmadan enerji üretme potansiyelinin geliştirilmesini de hedefliyor.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kotan'ın yürütücülüğündeki "Radyasyon Altında Kendini Onarabilen Karışımların Geliştirilmesi" başlıklı proje; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Reaktör Teknolojileri Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Bilge Demirköz'ün araştırmacı olduğu proje, 24 ay sürecek. Çalışma, enerji sektöründe kullanılan reaktörlerin yüksek sıcaklıklara dayanmasını, radyasyon hasarlarını kendi kendine onarabilmesini sağlayacak malzemelerin geliştirilmesini hedefliyor. Projenin, karbon emisyonunu artırmadan enerji üretme potansiyelinin geliştirilmesi ve güç santrallerinin kurulumu için ihtiyaç duyulan ileri teknoloji malzemelerin yerli imkanlarla geliştirilmesi hedeflerine katkı sağlaması da bekleniyor.

"Reaktörler enerji üretiminde önemli bir alternatif"

Türkiye'nin enerji talebindeki artış oranı bakımından dünya genelinde üst sıralarda yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Kotan, ancak mevcut enerji kaynaklarının, Türkiye'nin giderek artan enerji ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığını vurguladı. Prof. Dr. Kotan, "Bu durum, enerji arz güvenliğinin sağlanmasını ve dışa bağımlılığın azaltılmasını, ülkenin öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi. Bu çerçevede, reaktörler, enerji üretiminde önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu reaktörler, hem sürdürülebilir enerji arzının sağlanması hem de iklim değişikliğiyle mücadelede stratejik bir rol üstleniyor" dedi.

"Güç reaktörlerinde kullanılan malzemelerin ömrünü uzatacağız"

Güç reaktörlerinde kullanılan malzemelerin, yapısal ve mekanik kararlılıklarının, zamanla zayıflayarak hasara uğramalarına ve ömürlerinin kısalmasına yol açtığını ifade eden proje yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Kotan, "Özellikle yeni nesil güç reaktörlerinde kullanılacak malzemelerin tasarım ömrünün artırılması, malzeme teknolojileri alanında temel Ar-Ge hedeflerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Biz de 24 ay sürecek projemiz kapsamında güç reaktörlerinde kullanılacak malzemelerin ömrünün artırılması noktasında çalışmamızı yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Rektör Çağlar: Proje bilim dünyasına büyük katkı sağlayacak

Proje ekibini tebrik eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Üniversitemiz öğretim üyelerinin ülkemizin stratejik öncelikleriyle uyumlu alanlarda yürüttüğü bu tür nitelikli projeler, sadece bilimsel gelişmeye değil, aynı zamanda milli teknoloji hamlemize de katkı sunmaktadır. Reaktör teknolojileri gibi kritik öneme sahip bir alanda, yerli ve ileri malzeme geliştirilmesini hedefleyen bu çalışmada görev alan değerli akademisyenimizi tebrik ediyor, projenin ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Enerji, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Reaktör Malzemeleri Geliştiriliyor - Son Dakika

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