Yerli Turist Harcamaları Yüzde 82,5 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Turist Harcamaları Yüzde 82,5 Arttı

Yerli turistler, 2024'te seyahat harcamalarını 419 milyar liraya çıkardı. En fazla harcama yeme içmeye yapıldı.

22.04.2025 10:39
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Yerli turistlerin geçen yıl yaptığı seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 11 milyon 467 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 576 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2024'te toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bine ulaştı. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 484 milyon 141 bin oldu. Ortalama geceleme sayısı 7,2 gece olarak kayıtlara geçti.

Seyahate çıkanlar, 66 milyar lira harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin liraya yükseldi. Bu harcamaların yüzde 93'ünü 61 milyar 446 milyon 909 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 4 milyar 594 milyon 81 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 759 lira oldu.

Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları, 2024'te yıllık bazda yüzde 82,5 artarak 419 milyar 300 milyon 959 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu harcamaların yüzde 88,1'ini 369 milyar 276 milyon 184 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 11,9'unu ise 50 milyar 24 milyon 775 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 6 bin 274 lira oldu.

Söz konusu çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,7 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 12,1 ile konaklama harcamalarının sahip olduğu görüldü.

Bu harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 61,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 33,6 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 50,3'lük artış yaşandı.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya yüzde 31,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 24,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 16,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 81, ulaştırma harcamalarında yüzde 68,7 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 78,8'lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler ilk sırada

Söz konusu çeyrekte, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 63,1 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 25,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 6,5 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise yüzde 57,2 ile "yakınları ziyaret" birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 35,3 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 3,7 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler izledi.

Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 250 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 292 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 328 milyon 972 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 77 milyon 911 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 44 milyon 516 bin geceleme sayısı ile üçüncü oldu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Turist Harcamaları Yüzde 82,5 Arttı - Son Dakika

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