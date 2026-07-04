Yerli Turizm İçin Yeni Düzenlemeler Gerek - Son Dakika
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Yerli Turizm İçin Yeni Düzenlemeler Gerek

04.07.2026 09:28
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TESK Başkanı Palandöken, yerli turistler için kampanyalar ve fiyat ayarlaması yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yerli turiste yönelik kampanyalar sağlanmalı" dedi.

Son dönemde artan tatil maliyetleri nedeniyle birçok vatandaşın yurt içi yerine yurt dışı tatil seçeneklerine yöneldiğine dikkat çeken Bendevi Palandöken, "Yerli turistlere kontenjan ayrılması lazım. Büyük otellerde yine aynı şekilde bu turizmle ilgili bir planlama yapılması lazım. Yerli turistimiz Avrupa'ya gidiyor, daha ucuza konaklıyorum. Daha ucuza orada yiyorum, içiyorum diyor. Yabancı turisti ülkemize turlar vasıtasıyla geliyor. Neredeyse bedavaya yakın rakamla yerli turistin orada bu imkanlara sunulmamasından kaynaklan sıkıntı ortaya çıkıyor. Halbuki turizm çok önemli ülkemiz için. Geçen yıl bilindiği üzere 65 milyar lira bir gelir getirdi. Yani onlarca fabrikanın kazancını turizmden sağlıyoruz. Bu yılki beklenti hakikaten çok önemli. 70 milyar civarında bir getiri getirecek. Turizmde de inşallah ki daha iyi hedefleri yakalama mümkün. Çünkü ülkemizin coğrafi konumu. Yine Avrupa'nın ülkemizdeki yaptıkları tatillerin avantajları ülkemizi tercih ediyorlar. Esnaf canlanıyor. Bir hareketleniyor. Türkiye'nin tanıtımına en büyük destek esnaftan geliyor. Çünkü satmış oldukları veya kendi imal etmiş oldukları birçok ürünlerin fiyatları yurt dışına göre neredeyse sadece o fiyatların yüzde 10'u gibi geliyor" diye konuştu.

"Turizmdeki başarı esnafımıza doğrudan katkı sağlıyor"

Ülkemizde yaz turizm sezonunun hareketlenmeye başladığını ve turizmde yaşanacak artışın esnaf ve sanatkarlar için de önemli fırsatlar oluşturacağını belirten Palandöken, "Ama maalesef şimdi büyük turizm merkezlerinde turlar vasıtasıyla yerli turistin de hatta bu imkanlardan yararlanmamasından kaynaklanan ticari şekillerine uyum sağlayamıyor. Çünkü bizde böyle planlı tatiller olmadığı için işte her zaman biliniyor okullar tatil olduğu zaman. veya işte izinleri o yaz tatiline uygun olduğu zaman kullanmıyorsa ama aradaki fiyatlardaki fark uçurum. Bunun için kendi turizm bölgelerimizin daha canlı kılınmasıyla ilgili. Yabancının yanında yerli misafirlerimizin de ağırlanabilmesi için hem kontenjan hem fiyatlarda da bizim kendi yerli turistimizin yani oraya konaklayacak misafirleri uygun fiyatla getirilmesi lazım. Ama maalesef öyle olmuyor. Yurt dışındaki turları biliyorsunuz tarihi turistik hatta yöresel ürünlerin satıldığı yere giderken bizde her şey dahil kampanyasıyla insanlar neredeyse havaalanından transferinden sonra Türkiye'deki hiçbir turizmle ilgili veyahut ilgilerini çekecek turistlerin bir etkinliğe" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş kendi ülkesinde tatil yapabilmeli"

Bu yıl turizm gelirinden 68 ila 70 milyar dolarlık bir gelir beklendiğini hatırlatan Palandöken "Bizim yerli turistimiz de Avrupa'ya en yakın ülkelere gidiyorlar ve hem de o kazandığımız memleketimize gelir olarak gördüğümüz geçen yıl 65 milyar bu yıl 68-70 milyar beklediğimiz paralar diğer taraftan da yine onların ülkelerine transfer oluyor. Bunun bir arası bulunması lazım. Deneyimli bir turizm bakanımız var. Burada da böyle yerli turistlerin fiyatları bizim para birimine göre ayarlanmalı ve insanlarımız tatile gitmek isteyenlerimizin zorlanmamaları sağlanması lazım. Yoksa herkes yurt dışını bekliyor. Daha ucuza gidiyoruz, geliyoruz. Zaten gidiş geliş maliyetleri o kadar arttı ki hem hava yollarında hem karayollarında fiyatların yüksekliği gerçekten de insanları mecburen tatilden uzaklaştırıyor. Biz turizm geliri olan hatta dumansız baca dediğimiz fabrikadan daha çok önem gösterdiğimiz tabiatın en güzelliğinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda böyle gönlünce bir tatil yapamıyor. Buna mutlaka bir ayar yapılması lazım" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Turizm, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Turizm İçin Yeni Düzenlemeler Gerek - Son Dakika

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