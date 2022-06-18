Yerli Üretim Demiryolu Araçları İçin 2027 Yılı Sonuna Kadar Tip Onay Belgesi Ücreti İstenmeyecek - Son Dakika
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Yerli Üretim Demiryolu Araçları İçin 2027 Yılı Sonuna Kadar Tip Onay Belgesi Ücreti İstenmeyecek

18.06.2022 09:07
Yerli Üretim Demiryolu Araçları İçin 2027 Yılı Sonuna Kadar Tip Onay Belgesi Ücreti İstenmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine göre, Türkiye'de üretilen demiryolu araçları için 2027 yılı sonuna kadar tip onay belgesi ücreti istenmeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine göre, Türkiye'de üretilen demiryolu araçları için 2027 yılı sonuna kadar tip onay belgesi ücreti istenmeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği ile Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yönetmelikleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; demiryolu araçlarına yönelik tescil ücretleri yeniden belirlendi. Tescil ücretleri bu yıl tren seti için 'setteki her bir araç için' 3 bin 500, çeken araçlar için 7 bin 500, çekilen araçlar, hat, yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları için 1000 TL olarak uygulanacak.

YERLİ ÜRETİM DEMİRYOLU ARAÇLARI İÇİN MUAFİYET GETİRİLDİ

Ayrıca, yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarından 2027 yılı sonuna kadar tip onay belgesi ücreti alınmayacak. Demiryolu aracının temel tasarım özelliklerinin yönetmeliğe uygun olduğunu ortaya koyan tip onay belgesi ücreti, tren seti için 424 bin 250, çeken araçlar için 282 bin 834, çekilen araçlar, hat, yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları için 141 bin 416 TL olacak.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Üretim Demiryolu Araçları İçin 2027 Yılı Sonuna Kadar Tip Onay Belgesi Ücreti İstenmeyecek - Son Dakika

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