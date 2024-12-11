Yerli Üretim, Ekonomik ve Egemenlik Katkısı

Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayisindeki yerli üretim başarısının, Türkiye'nin hem ekonomik kalkınmasına hem de egemenliğine katkı sunduğunu belirtti.

Türkiye İMSAD Başkanı Küçükoğlu, her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, inşaat malzemesi sanayisinin, yüksek kaliteli ürünlerini uluslararası pazarda rekabet edebilir fiyatlarla sunarak, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığına işaret etti.

Yerli üretimdeki başarının ekonomik katkılarının yanı sıra ülkenin egemenliğine de hizmet ettiğine dikkati çeken Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüz sadece ülkemize değil, içinde bulunduğumuz coğrafyaya yetecek kadar üretim gücünü elinde bulunduruyor. 2023'teki ihracat performansımız ile dünyanın en büyük yedinci ihracatçı ülkesi olduk. Bu başarımız ile aynı zamanda ülkemizin egemenliğine de hizmet ediyoruz. 2023'te 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremler yaşadık. Bu felaketin yaralarının sarılmasında ülke kaynaklarımız birincil öneme sahipti. İnşaat malzemesi sanayimiz, hem deprem bölgesinin yeniden imarı hem de kentsel dönüşüm için ihtiyaç duyulan malzemeleri, tüm kategorilerde kapasite ve nitelik açısından üretebileceğini kanıtladı. Bu noktada, ülkemizin ekonomik sürdürülebilirliğine ve deprem bölgemizdeki yeniden yapılanma sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesine dayanak oldu. Yerli üretimin güçlü olmadığı yerlerde doğal afetlerin ülkelerin varlığını dahi sarsacak etkilere sahip olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin egemenliği ve yurttaşlarımızın geleceği için sektörümüzün yerli üretim gücü bir sigorta işlevi üstleniyor."

Küçükoğlu, yerli üretimde sürdürülebilir üretim yaklaşımının gün geçtikçe daha da önem kazandığını aktardı.

Geleneksel üretim modelleriyle dünya kaynaklarının ihtiyaçları karşılamaya yetmeyeceğini belirgin şekilde gözlemlendiğini anlatan Küçükoğlu, "Tehlikenin farkında olarak, inşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayisinde sürdürülebilirliğin rotası olarak nitelendirdiğimiz döngüsel ekonomi yaklaşımına odaklanıyoruz. Çünkü döngüsel ekonomi yaklaşımı, doğal kaynakların korunmasını, enerji tüketiminin düşürülmesini ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına ciddi katkı sağlıyor. Dolayısıyla döngüsel ekonomi önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerimizden biri olacak. Sektörümüzün bu noktada daha büyük aşamalar kaydetmesi için özel çalışmalar yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.