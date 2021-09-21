Yerli ve milli yazılım üreticileri TEKNOFEST'te

İSTANBUL - Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST'te savunma sanayinin önemli firmalarının yanında milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla yerli ve milli yazılım geliştiren firmalar da yer alıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin yer aldığı 'TEKNOFEST 2021' bugün itibariyle başladı.

TEKNOFEST'te Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii araçları sergileniyor. Savunma sanayinin önemli firmalarının yanında TEKNOFEST'te ayrıca yerli ve milli yazılım üreten firmalarda yer alıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak amacıyla yazılım geliştiren firma yetkilisi Volkan Gazioğlu, teknoloji ve yazılım alanında yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Arama motoru teknolojilerinde bir yatırım yapıyoruz. Arama motoru teknolojilerinin çok geniş kullanım alanları bulunuyor. Arama ve bulma teknolojileri sağlık, savunma sanayi ve tüketici alanlarında da kullanılan bir teknoloji. Afet yönetim konusunda da çalışmalarımız bulunuyor" dedi.

Yerli ve milli yazılım geliştirmenin önemine de değin en Gazioğlu, "Yerli ve milli yazılımlarımız olmadığı dönemlerde dışa bağımlı olduğumuzda daha önce yaşananları gördük. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında bizde yerli, milli teknolojilerimizi üretmeliyiz. Kendi ürünlerimiz sayesinde yabancı devletlerin insafına muhtaç kalmayacağız. Ürettikçe özgüvenimiz artacak. Milli teknoloji hamlesini destekliyoruz. Yerli ve millinin önemini Cumhuriyetin kuruluşundan beridir biliyoruz. Gençlerimizle birlikte yerli ve milli yazılımlarımızı geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.