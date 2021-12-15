Üye Girişi
Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

15.12.2021 14:22
Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan ve yönetimi ile bir araya geldiği buluşmada, "Üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını alabilmesi adına elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan ve yönetimi ile bir araya geldiği buluşmada, "Üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını alabilmesi adına elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren tarım üreticileri ile temasları devam ediyor. Ataç'ı ziyaret eden Buluşan ve beraberindekiler, birlik faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Buluşan, "Geçtiğimiz ay genel kurul toplantımızı gençleştirdik. Üreticimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ile de her zaman birlikte çalışıyoruz. Kendisine destekleri için teşekkür etmek ve yönetimimizi takdim etmek üzere bir araya geldik. Artan maliyetler ile birlikte üretimin devam etmesi konusunda görüş alışverişimiz oldu" diye konuştu.

Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Tepebaşı'nda üreticilerimiz ile daima iletişim halindeyiz. Bugün de Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliğimizin değerli yönetimi ve Başkanı Süleyman Buluşan ile bir aradaydık. Üretimin desteklenmesi adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliğimiz devam edecek. Eskişehir, verimli toprakları ile çok kıymetli bir alan. Biz de bu kıymetin değerini bulması, üreticilerimizin verdiği emeğin karşılığını alabilmesi adına elimizden gelen çabayı göstermeye, üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Süleyman Buluşan Başkanımıza ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:17 Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor         
14:17
Küçük Müslüme'nin mezar taşı yürek dağladı! Tanıyan tanımayan herkes dua ediyor Küçük Müslüme'nin mezar taşı yürek dağladı! Tanıyan tanımayan herkes dua ediyor         
13:00
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:30:49. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement