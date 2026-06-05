Yeşil Yaka Kampüste Projesi Eğitimi Afyon'da - Son Dakika
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Yeşil Yaka Kampüste Projesi Eğitimi Afyon'da

05.06.2026 13:55
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OEDAŞ ve ESO, 'Yeşil Yaka Kampüste' projesinin üçüncü eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO), iş birliğinde hayata geçirilen "Yeşil Yaka Kampüste" projesinin üçüncü eğitimi Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OEDAŞ ve ESO, elektrik-elektronik bölümü öğrencilerinin çevre dostu teknolojileri kullanabilen ve yeşil ekonominin dinamiklerini bilen "yeşil yaka" yetkinlikleri kazanması için Aralık 2025'te projeyi hayata geçirmişti.

OEDAŞ'ın hizmet verdiği 5 ildeki 6 üniversiteden öğrencileri kapsayan eğitimlerin üçüncüsü Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yapıldı.

ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi (ESO SYS) tarafından iş dünyasına yönelik olarak geliştirilen Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programından uyarlanarak hazırlanan eğitimleri ESO SYS Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe ve ESO SYS Birimi Sürdürülebilirlik ve Yeşil Sanayi Uzmanı Dr. Çağdaş Saz verdi.

Prof. Dr. Türe, AB Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) başta olmak üzere yeni regülasyonlar ile çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir iş stratejilerini anlatırken, Dr. Saz, sürdürülebilirliğin sanayi uygulamalarına yansımalarını, ölçüm, raporlama ve dönüşüm odaklı örnekler üzerinden öğrencilere aktardı.

OEDAŞ Sistem İşletme Kıdemli Uzmanı Kadir Ertunç ve Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Gamze Çelik ise elektrik dağıtım sektöründeki dönüşüm süreci, şirketin sürdürülebilirlik uygulamaları ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri (KSS) hakkında bilgi verip sektörel deneyimlerini paylaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde tamamlanan eğitimler bu yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi'nde devam edecek.

Eğitim alan tüm öğrencilere ESO tarafından 2 gün süren ek bir eğitim verilecek ve katılanlara sertifika takdim edilecek.

Kaynak: AA

osmangazi elektrik dağıtım, Ekonomi, Enerji, Eğitim, Afyon, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Yaka Kampüste Projesi Eğitimi Afyon'da - Son Dakika

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