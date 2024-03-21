Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, KKTC'de ortaya çıkan ve turunçgilleri etkileyen yeşillenme hastalığına karşı üreticileri ve tüccarları dikkati olmaları konusunda uyardı.
ATB'nin mart meclis toplantısında konuşan Çandır, bu ay kent merkezinde ve ilçelerinde aşırı yağmur, sel, hortum ve dolu gibi iklim olaylarının yaşandığını, 400 civarında üreticinin ve 1200 dönüm kadar alanın zarar gördüğünü hatırlattı.
İklim olaylarının genel hayatın yanı sıra üretimi de ciddi düzeyde etkilediğini dile getiren Çandır, "Son bir ayda üreticilerimiz ciddi zarar gördü, örtü altı alanlarımızda ve ekili tarlalarımızda önemli hasarlar meydana geldi ve ürün kayıpları yaşandı. Üreticilerimizin zararlarının telafi edilmesini diliyorum." dedi.
Çandır, KKTC'de görülen ve özellikle turunçgilleri etkileyen yeşillenme hastalığa karşı alınması gereken önlemlere ilişkin toplantı düzenlendiklerini dile getirdi.
Toplantıda hastalığın ülkeye sıçraması durumunda alınacak tedbirlerin yanı sıra KKTC'den gelen araçların dezenfekte edilmesi ve Ercan Havalimanı'nda vektörlerin kontrolü gibi önlemler üzerinde durulduğunu belirten Çandır, "Tarım ve Orman Bakanlığının da konuya hassasiyetle yaklaştığını, hastalığın ülkeye girmemesi ve yayılmaması için titizlikle çalıştığını biliyorum. Turunçgil üretimi gerçekleştiren üreticilerimize ve ticaret erbabımıza dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından mecliste, ATB'nin 17 ticaret borsası ortaklığında kurulan Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi'ne ortaklığı oy birliğiyle kabul edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Yeşillenme Hastalığına Karşı Uyarı - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'ne ve Bayat Pazarı'na yaptığı esnaf ziyaretinde, ekonomik sıkıntıların azalması ve esnafın rahat bir nefes alması temennisinde bulundu. Başkan Ataç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.
Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda yaptığı hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'nde ve Bayat Pazarı'nda hizmet veren esnafı ziyaret ederek 'Hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar' diledi.
2014 yılında Büyükşehir statüsüne geçen Muğla, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum oldu.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2 milyon TL bütçeli Teknik Destek Programını ilan etti. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde hayata geçirilecek program için başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Program, bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalara eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler konularında destek sağlamayı amaçlamaktadır. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, teknoloji şirketleri ve kar amacı güden tüzel kişiler programdan yararlanabilirler.
Sivas'ta Ocak ayında 187 bin 713 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Şubat'ta 188 bin 843'e yükseldi. Otomobiller, traktörler ve kamyonetler en çok tercih edilen taşıt türleri oldu. Şubat ayında 5 bin 256 aracın devri yapıldı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, canlı yayın konuğu olduğu televizyon programında gündemi değerlendirdi. Baş, “Türkiye'de ideolojiler üzerinde tepinen siyasi yapılanmalar var. Bu ideolojik bölünmelerin sebebi, bu kamplaşmalardan menfaat edinen kişilerin ortada oluşu. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 22- 23 yıllık iktidarını aslında bu kamplaşmaya borçlu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi de bu ana muhalefet pozisyonunu aynı ideolojik kamplaşmaya borçlu. Dolayısıyla ne oluyor burada; birisi düşmüş olursa diğeri de düşmüş oluyor" dedi.
Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Denetimlerde imalathane bölümleri, un depoları, üretim malzemeleri ve çalışanların temizlik kurallarına uygunluk kontrol edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?