Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, İhlas Medya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, İhlas Medya'yı ziyaret etti

21.03.2022 17:00
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, İhlas Medya'yı ziyaret etti

Malatya'nın gelişim yönünden dikkat çeken ilçelerinden Yeşilyurt'un Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İhlas Medya'yı ziyaret etti.

Malatya'nın gelişim yönünden dikkat çeken ilçelerinden Yeşilyurt'un Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İhlas Medya'yı ziyaret etti. Başkan Çınar ilçeye yaptıkları hizmetlerden bahsederken masraf artışlarına rağmen kentsel dönüşüm projelerini 3 yıldır kredi kullanmadan sürdürdüklerini ifade etti.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ve Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü Orhan Atak, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas ve İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette ilçeye yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Çınar, " Türkiye'nin en hızlı gelişen belediyelerinden olan Yeşilyurt son yıllarda nüfusunu ona katladı. Düzgün altyapısı, yeşil alanları, müzeleri, lezzet sokağı ile cazibe merkezi haline gelen Yeşilyurt birçok ilke imza atıyor" dedi.

"Masraf artışlarına rağmen 3 yıldır kredi kullanmadık"

3 yıldır kredi kullanmadan hizmetlerine devam ettiklerini söyleyen Çınar, "Turgut Özal Mahallesinde kentsel dönüşüme girdik, masraf artışını sineye çektik, malum savaş fiyatları yükseltti kolay olmuyor. Üç yıldır hiç kredi kullanmadık ama maaşlar ve masraflar arttı. Buna rağmen yenilik kovalıyoruz halkımızın yüzünün gülmesi bize yetiyor" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın yöresel lezzetlerini tescil ettirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çınar, "Kayısı ve kirazdan sonra 30 ürünümüzü tescil ettirmek için harekete geçtik 20 tanesini aldık. Malatya peyniri, Yeşilyurt tava, tandır ekmeği, kağıt kebabı, içli köfte, analı kızlı ve kömbe gibi. Artık bunlar bizim, kimse elimizden alamaz. Bir kahvaltı kültürü oluşturduk çeşitlerimiz çok ama 44 ile sınırlandırdık. Kayısı çekirdeğinden kurabiye ve kahve yaptık" diye konuştu.

2022 yılını kadın ve aile yılı ilan ettiklerini duyuran Çınar, "Bu yıl geziler, kurslar, meslek edindirme çalışmaları hız alacak. Kiltepe'de konfeksiyon atölyesi kurduk, kesme dikme tasarım dersleri verdik, öğrenenleri işe yerleştirdik. Bir hayırsever kumaş temin etti, mahallenin bütün gençlerine çocuklarına eşofman diktiler hayrına. Emanet çarşısı ihtiyaç sahipleri ile ilgileniyor, marketimizden minnetsiz gelip alış veriş edebiliyorlar. İş havuzu, iyilik havuzu kurduk. Yenilik kovalıyoruz, halkımızın yüzünün gülmesi bize yetiyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, İhlas Medya'yı ziyaret etti - Son Dakika


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