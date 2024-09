Yeşilyurt\'tan Arıcılığa Destek Projesi

Ekonomi

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçede arıcılığın gelişimine katkı sunmak, bal üreticiliğini teşvik etmek ve kaliteli, organik ve piyasa değeri olarak bal ve arı ürünlerinin üretilmesi konularında arı üreticilerini akademik anlamda bilgilendirmek amacıyla 'Arının Dili, Balın Özü' Projesini hayata geçirdi.

Yeşilyurt'ta tarım ve hayvancılıkta ki hizmet politikasını 'üretenin dostu ve destekçisi' anlayışıyla yöneterek çiftçilerin, üreticilerin ve yetiştiricilerin farklı alanlardaki üretimlerini artırmak için etkin bir çalışma yürüten Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyesi, insan hayatı için çok önemli bir yer kaplayan bal üretiminin sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılması için harekete geçti.

Yeşilyurt'un tarım ve hayvancılıktaki yüksek potansiyelini hareketlendirmek için farklı ve yeni projeler üzerinde çalışan Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatının ardından ilçenin farklı noktalarında yapılan arıcılık faaliyetlerinin sistemi bir şekilde gelişmesi, üretim alanlarının iyileştirilmesi ve bal üreticilerini bilgilendirmek amacıyla 'Arının Dili, Balın Özü' projesini bal üreticileriyle buluşturdu. Proje kapsamında bal üreticilerine teorik ve pratik eğitim çalışmaları gerçekleştirdi.

Malatya Bal Üreticileri Birliği ile Doğa Milli Parklar 15. Şube Müdürlüğünün katkı sunduğu proje kapsamında, bal üreticilerine kaliteli, organik ve piyasa değeri olarak bal ve arı ürünlerinin üretilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken konular ile ortaya çıkan sorunların planlı bir şekilde giderilmesi konularında alanında uzman isimler tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bilgilendirme sunumuna konuşmacı olarak katılan Mustafa Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Aziz Gül tarafından arı üreticilerine arıcılık ve arı biyolojisi, arı hastalıkları ve bakımlarının yanı sıra bal, polen, arı sütü, propolis, balmumu ve arı zehri gibi arı ürünlerinin üretimleri, ana arı ve yeni arı kolonisi üretimleri hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Doç. Dr. Aziz Gül eğitim çalışmasının ardından bal üretimlerinin yapıldığı alanları ziyaret ederek burada bal üreticilerine uygulamalı eğitimler verdi.

Gedik Kültür Merkezindeki eğitim çalışmasına Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Bal Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Anadolu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancanamak, Doğa Milli Parklar 15.Bölge Müdürlüğü Koordinatörü Hasan Yazlak ile çok sayıda arı ve bal üreticisi katıldı.

Yeşilyurt İlçesinde arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırılıp, bölgede geniş bir üretim ağı oluşturmak istediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, eğitim çalışmasına katılarak bal üreticilerinin sorunlarını yerinde dinledi ve kalıcı ve güçlü çözüm yollarının bulunması için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

'Arının Dili, Balın Özü' projesiyle birlikte arıcılık faaliyetlerinin doğru, planlı ve sistemli bir şekilde gelişmesine destek sunduklarını ifade eden Başkan Geçit, "İlçemizin tarım ve hayvancılık alanındaki güçlü potansiyelini harekete geçirip, üreticilerimizi daha fazla desteklemek adına her türlü çaba ve gayreti göstermekteyiz. İlçemizin farklı bölgelerinde gerçekleşen arıcılık faaliyetlerinin sağlıklı ve güzel şartlarda yapılması, üretim şartlarının iyileştirilmesi, arıcılık yapan üreticilerimizin kaliteli, organik ve piyasa değeri olarak arı ürünlerinin üretilmesi konularında eğitilmesi içinde 'Arının Dili, Balın Özü' projesini hayata geçirdik. Bal, insan hayatı için çok önemlidir, insan vücuduna çok büyük katkılar vardır. İnsan hayatı için çok değerli bir alan kaplayan bal üretimlerinin sağlıklı şartlarda yapılması içinde arı üreticilerinin bilgili ve donanımlı olması önemlidir. Belediye olarak arıcılık faaliyetlerini yürüten değerli üreticilerimizi desteklemek, onları bilgilendirmek ve var olan sorunların önüne geçmek içinde teorik ve pratik eğitim çalışmaları yaptık. Arıcılık, bal ve bal ürünlerin üretilmesi alanında uzun yıllardır çalışmalar yapan, akademik raporlar hazırlayan çok kıymetli Doç. Dr. Aziz Gül hocamızın destekleriyle üreticilerimize hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verdi. İnşallah bu tür eğitim çalışmalarıyla arıcılık faaliyetleri daha planlı ve sistemli ilerleyecek, bal ve bal ürünlerinin üretimleri daha sağlıklı şartlarda yapılacak, üretim şartları daha iyi şartlarda yapılacak ve bal üretiminde söz sahibi olan bir ilçe konumuna ulaşacağız. İlçemizde arıcılığın geliştirip yaygınlaştırılmasıyla birlikte arıcılık yapan vatandaşlarımızın gelirlerini artırma noktasında çabalarına bizlerde bu tür hizmetlerimizle destek sağlamış oluyoruz. Belediye olarak her türlü şart ve durumda üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanındayız. Şehrimizi topyekün ayağa kaldırmak için hizmetlerimizi tek bir alanla sınırlandırmayarak tarımda, hayvancılıkta, kültürde, sanatta, sporda ve hayatın her alanına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bal üreticilerimizi desteklemek adına hayata geçirdiğimiz bu projede bu gayretlerimizin bir parçasıdır. Böylesine güzel bir eğitim çalışmasında desteklerini eksik etmeyen Malatya Bal Üreticileri Birliği ile Doğa Milli Parklar 15. Şube Müdürlüğüne, eğitim programlarına konuşmacı olarak katılan değerli hocamıza ve arıcılık sektörünün kıymetli isimlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA