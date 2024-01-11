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Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Yetki Belgesi Başvurusu İçin Belgeler Sadeleştirildi - Son Dakika
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Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Yetki Belgesi Başvurusu İçin Belgeler Sadeleştirildi

Ticaret Bakanlığı, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yetki belgesi başvurusunda aranan belgeleri sadeleştirerek başvuru sürecini kolaylaştırdı. Değişiklikle birlikte tercihli menşe belgelerinin etkin sonradan kontrolü sağlanırken, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından tespitlerin yapılması ve araçların izlenebilmesiyle daha etkin gümrük kontrolü hedefleniyor.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Yetki Belgesi Başvurusu İçin Belgeler Sadeleştirildi
11.01.2024 - 10:55,
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Ticaret Bakanlığınca, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yetki belgesi başvurusunda aranan belgeler sadeleştirildi.

Bakanlığın, "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, ülkede dış ticaret faaliyetlerinin hızlı, ekonomik ve mevzuata uygun şekilde yapılmasının sağlanmasında önemli rol oynuyor.

Tebliğ değişikliğiyle, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yetki belgesi başvurusunda aranan belgelerin sadeleştirilmesi ve başvuru sürecinin kolaylaştırılması sağlandı.

İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan menşe ispat belgelerinin kontrolü için gereken tespit raporunun düzenlenmesinde değişiklik yapılırken, böylece tercihli menşe belgelerinin etkin sonradan kontrolünün sağlanması amaçlandı.

"Metal hurda" olarak beyan edilen, kapsam dışı beyanı bulunan, diğer kurumlarca yapılacak kontroller çerçevesinde kullanım amacına göre bilgi veya belgeye tabi eşyalara ilişkin tespitlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılmasına olanak sağlandı. Böylece, verimli ve etkin gümrük kontrolü yapılabilecek.

Antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araçlara ait plaka bilgilerinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemi'ne kaydedilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Araçların da izlenebilmesinin sağlanmasıyla, daha etkin gümrük kontrolü yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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