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Yılbaşı dekorasyonu için tüm ürünler Koçtaş'ta - Son Dakika

Yılbaşı dekorasyonu için tüm ürünler Koçtaş'ta

17.12.2021 12:41
Yılbaşı dekorasyonu için tüm ürünler Koçtaş'ta

Koçtaş, evlerini yeni yıl dekorasyonu için hazırlamak isteyenlere pek çok öneri ve alternatif sunuyor.

Koçtaş, evlerini yeni yıl dekorasyonu için hazırlamak isteyenlere pek çok öneri ve alternatif sunuyor.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, yeni yılı evlerinde karşılayacaklar için dekorasyon önerileri ve çok çeşitli yeni yıl hediye alternatifi sunuyor.

Yeni yılda ayrıcalıklı hediye almak isteyenler, farklı bütçelere uygun yılbaşı hediye seçeneklerini Koçtaş'ta bulabiliyor. Dekorasyon meraklıları, doğada huzur bulanlar, tadilat benim işim diyenler, bahçe işlerini sevenler, oyun severler, mutfakta vakit geçirmekten keyif alanlar ve minikler için yüzlerce hediye önerisi Koçtaş'ta müşterilere sunuluyor.

Koçta, yılbaşı için el emeği bir hediye hazırlamak isteyenlere "kendin yap yılbaşı hediye fikirleri" sunuyor.

Yılbaşı ağaçlarında her bütçeye uygun seçenekler de Koçtaş'ta müşterileri bekliyor. Yeni yıl süslemeleri deyince akla ilk gelen kırmızı, çam yeşili, gümüş ve altın sarısı gibi ikonik renklerle yılbaşı ağacını süsleme imkanı sunuluyor. Yılbaşı dekorasyonu için altın ve şampanya rengindeki farklı formda dekoratif süsler tercih edilebiliyor. Top formunun dışında yıldız, kar tanesi ve buz saçağı gibi formlar da yılbaşı dekorasyonunda öne çıkıyor.

Evlerde ışıltılı bir ortam oluşturmak isteyenlere led ışıklar sunuluyor.

Dekorasyon, Yeni Yıl, Yılbaşı, Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı dekorasyonu için tüm ürünler Koçtaş'ta - Son Dakika Ekonomi


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