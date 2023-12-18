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Yılbaşı hareketliliği balıkçılara yaradı

Samsun'da yılbaşı öncesi hareketlenen çarşı-pazarda vatandaşlar hamsi almak için birbiriyle yarıştı. Balık satıcıları, kırmızı et ve tavuk fiyatlarının pahalılığından dolayı balığa olan talebin arttığını belirtti. Vatandaşlar, uygun fiyatlı olan balığı tercih ederek yılbaşı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yılbaşı hareketliliği balıkçılara yaradı
18.12.2023 - 19:44,
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Yılbaşı hareketliliği balıkçılara yaradı

SAMSUN - Samsun'da yılbaşı öncesi hareketlenen çarşı-pazarda vatandaşlar hamsi almak için birbiriyle yarıştı.

Yılbaşına sayılı günler kala çarşı-pazarda hareketlilik başladı. Samsun'un en hareketli çarşılarından olan Saathane Meydanı. Gıda ihtiyacını karşılamak için bölgeye gelen vatandaşlar kırmızı et ve tavuk fiyatlarının pahalılığından dolayı balığa rağbet gösteriyor. Vatandaşlar özellikle kilosu 50 TL'den satılan yerli hamsiye ulaşabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

"İnsanlar hamsi alabilmek için birbirini eziyor"

Hamsi almak isteyen vatandaşların birbirleriyle yarıştığının altını çizen balık satıcısı Onurcan Köse, "3-4 gündür balığa yoğun bir ilgi var. Balık satışlarımız oldukça arttı. Dün kilosu 70 TL'den hamsi yetiştiremedik. Bugün de 50 TL'ye sattığımız hamsi kapış kapış gidiyor. Vatandaşlar hamsi alabilmek için neredeyse birbirini eziyor. Yılbaşı yaklaştı, Saathane yoğunlaştı. Burada kasap, manav, tavukçu, şarküteri, kuruyemişçi herkes bu caddede. Bu yoğunluk bize de olumlu yansıdı. Vatandaşlar da bu yoğunluk esnasında et ihtiyacını kırmızı et ve tavuktan yana değil de balıktan yana kullanıyor. Vatandaş da haklı. Mezgit, istavrit ve hamsi 50 TL. Diğer balıklar da oldukça ucuz. Ondan dolayı vatandaş balık almayı tercih ediyor" dedi.

Az sayıdaki vatandaş yine de balık fiyatlarının pahalı olduğunu ifade ederken, büyük bir kısım ise diğer et ürünlerine kıyasla balık fiyatlarının daha uygun olduğunu bu nedenle de balıkçılar önünde yoğun kalabalık oluştuğunu dile getirdiler.

Kaynak: İHA
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