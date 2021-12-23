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Yılbaşı öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı

23.12.2021 16:00

Diyarbakır'da yılbaşına sayılı günler kala hindiler pazara indi. Hindi satıcıları, fiyatların yüksek olduğunu belirtirken, hindilerin de stokçu ve fırsatçılardan nasibini aldığını iddia edildi.

Diyarbakır'da, köylülerin yıl boyunca beslediği hindiler, yılbaşı öncesi Yenişehir ilçesindeki eski hal hindiciler pazarında yerini aldı. Hindiler, 250 ile 400 lira arasında fiyatlarla pazarda satışa sunuldu. Hindi satıcıları, yılbaşı öncesi hindilerin de stokçu ve fırsatçılardan nasibini aldığını ileri sürdü.

"FİYATLAR YÜKSEK OLDUĞUNDAN SATIŞ YAPAMIYORUZ"

18 yıldır hindi besiciliği ve satışı yapan Remzi Güler, hindi fiyatlarının fırsatçılar ile stokçular yüzünden satamadıklarını söyledi. Geçen yıla zarar ettiklerini belirten Güler, "Fiyatlar yüksek olduğundan satış yapamıyoruz. İstanbul'da bir hindi 600 lira burada en düşük fiyat 250 lira ve vatandaşların isteğine göre satışını yapıyoruz. Kilosunu geçtiğimiz yıl 35 liradan satıyorduk. Bu yıl 40 liradan satıyoruz. Her bir hindi 4 ila 8 kilo arasında da değişiyor" dedi.

FİYATTA 150 TL'LİK ARTIŞ VAR

Fiyatların bu yıl çok yüksek olduğunu savunan Seyit Kaya ise geçen yıl bir hindi 280 ila 300 lira fiyat arasında değiştiğini dile getirdi. Bu yıl ise 400 ila 430 lira arasında değiştiğini aktaran Kaya, bu fiyatlarla da vatandaşın kolay kolay almadığını kaydetti.

Diyarbakır, Yenişehir, Hindi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı - Son Dakika Ekonomi


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