Yılbaşı Sofraları İçin Taze Üzümler

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden dalından toplanan taze üzümler yılbaşı sofraları için pazarlarda üreticiler tarafından satılıyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Musa Topdemir örtü altında tuttuğu Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini pazar pazar giderek kendisi satıyor. Musa Topdemir, üzüm bağlarında halen 25 tona yakın üzümü bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Örtü altında üzümlerimiz dalında taze olarak duruyor. Adeta açık soğuk hava deposu gibi sapsarı taze duruyor. Bende yetmiş dönüm bağ var bunların çoğunu sattım. Şimdi benim bir bağımda 25 ton kadar taze Sultaniye üzüm var. Ben küçük bir pikap araçla çevredeki ilçelere götürerek satıyorum. Alaşehir, Buldan, Eşme, Sarıgöl gibi halk pazarlarında satıyorum. Her yıl yılbaşı sofralarına taze üzümü satıyorum. Bugün 25 Aralık bağda 25 ton üzümüm daha var. 2025 yılında da bağımda 2024 yılının üzümü olacak. Satmayadevam edeceğim." - MANİSA