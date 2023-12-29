Yılbaşında Kuru Yemiş Sektöründe Alışveriş Canlılığı

Yılbaşında en çok tercih edilen ürün gruplarından olan kuru yemiş sektöründe, alışveriş canlılığı gözleniyor.

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, kuru yemişçi esnafının yılbaşı hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sevimli, 2023 yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala kuru yemişçi esnafının dükkanlarının hareketlenmeye başladığını belirtti.

"Yılbaşının vazgeçilmezi olan kuru yemişin özellikle taze ve güvenilir ellerden halkımıza ulaşması birinci önceliğimiz ve hedefimizdir." diyen Sevimli, ülkedeki kuru yemişçi esnafının yılbaşına hazır bir şekilde beklediğini söyledi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da karışık kuru yemişin talep gördüğünü dile getiren Sevimli, içinde fındık, fıstık, Antep fıstığı, badem, kaju olan karış kuru yemiş türlerine olan talebe dikkati çekti.

Karışık kuru yemişin kilogram fiyatının 140 lira ile 385 lira arasında değiştiğini ifade eden Sevimli, fiyatlardaki değişikliğin üründeki kaju, fındık gibi kuru yemişlerin miktarından kaynaklandığını ifade etti.

Sevimli, fiyatın ucuzluğunun ürünün tazelik durumuyla ilgisi bulunmadığına işaret ederek, "Sadece içindeki ürünlerin gramajlarındaki farkındalıktan dolayı fiyatlar tamamen değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlarımıza, özellikle atom karışık, mega karışık, lüks karışığı öneriyoruz." dedi.

Sevimli, karışık kuru yemişin yanı sıra Antep fıstığı, badem gibi yerli ürünlerine da talebin yoğun olduğunu dile getirerek, "Antep'in, her sene olduğu gibi bu sene de rekor kıracağına inanıyorum. Bu senenin satma şampiyonunun da Antep fıstığı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tüketicilere kuru yemişi, kuru yemişçi esnafından almaları tavsiyesinde bulunan Sevimli, "Herkes kendi işini yapmalı. Büyük marketlerden tercih etmemelerini istiyorum. Çünkü orada sirkülasyon yok. Burada sirkülasyonlar hızlı olduğu için tazelik oranı kuru yemişçi esnafında daha çok." değerlendirmesinde bulundu.