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Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor - Son Dakika

Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor

08.12.2021 09:25

Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tersanesi, ekonomiye yılda 200 milyonluk katma değer sağlıyor Yılda 10 bin ton çeliğin işlenerek gemiye dönüştüğü Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tersanesi, ekonomiye yılda 200 milyonluk katma...

Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tersanesi, ekonomiye yılda 200 milyonluk katma değer sağlıyor

TRABZON - Yılda 10 bin ton çeliğin işlenerek gemiye dönüştüğü Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tersanesi, ekonomiye yılda 200 milyonluk katma değer sağlıyor.

Çamburnu Tersanesi, gemi üretimi konusunda her geçen yıl kendini geliştiriyor. Her yıl binlerce ton çeliğin işlendiği Çamburnu Tersanesi'nde 500'ün üzerinde istihdam sağlanıyor. Yılda 20-30 arası geminin üretildiği tersanede, yurt dışına sipariş gemi yapılıyor. Balıkçı tekneleri kategorisinde tanınırlığı her geçen gün artan tersanede 7 metre ile 70 metre arasında değişen boyutlarda gemi yapılabiliyor.

"En kaliteli balıkçı gemileri burada yapılıyor"

Çamburnu Tersanesi'nde yaklaşık 10 firmanın üretim yaptığını belirten Ergün Gemi Sanayii'nin sahibi Rüstem Ergün, "Çamburnu Tersanesi'nde deniz üzerinde yüzen her şey yapılıyor. Yolcu gemisi, arabalı Ro-Ro gemisi, balıkçı gemisi, balıkçı yardımcı gemisi, havuz destek gemisi, yük gemisi yapılıyor. Yılda yaklaşık 20-30 gemi yapılıyor burada. Gemi bakım ve onarımları da yapılıyor burada. Yıllık yaklaşık olarak 10 bin ton çelik işleniyor burada. Yılda yaklaşık 200 milyon TL'lik bir üretim yapılıyor. 7 metreden 70 metreye kadar gemi yapılabiliyor. Çamburnu Tersanesi'nde 500'ün üzerinde işçi çalışıyor. Burası her geçen gün gelişiyor. Yapılan ürünler daha kaliteli oluyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gemi siparişi alıyoruz. Şu an Gürcistan ağırlıklı çalışıyoruz. Romanya, İsrail gibi farklı ülkeler burada gemi yaptırdı. Balıkçı tekneleri üzerine bence Türkiye'nin en kaliteli tersanesiyiz. Boyutuna göre burada yapılan balık avcı gemileri bence dünyanın en verimli balık avlama gemileridir" dedi.

Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor
Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor

Çamburnu, Sürmene, Trabzon, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılda 10 bin ton çelik bu tersanede gemiye dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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