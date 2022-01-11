Yılda 170 bin hanenin elektriği temiz enerji ile karşılanacak

Jeotermal enerji üretim alanında yatırımlarını sürdüren GÜRİŞ'in enerji grubu Mogan Enerji Yatırım Holding tarafından, Aydın'ın Germencik ilçesinde kurulan 50 MW (2x 25 MW) gücündeki EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali'nin son ünitesi de devreye alındı. Yapımı tamamlanarak faaliyete geçen santralde milli kaynaklar kullanılarak üretilen 400 milyon kWs temiz elektrik, yıllık 15 milyon dolarlık gaz ithalatının yerini alarak 170 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

GÜRİŞ/ Mogan Enerji Yatırım Holding, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yerli ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam ediyor. Şirket, faaliyete geçirmiş olduğu 8. Jeotermal Enerji Santrali'nin son ünitesini de devreye alarak Jeotermal Enerji alanındaki toplam kurulu gücünü 260 MW'a çıkardığını duyurdu. Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltarak ekonomisine güç katacak yatırım, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için de temiz enerji kullanımını artırıyor. Bu kapsamda 50 MW (2x 25 MW) kapasiteli iki üniteden oluşan EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali, milli kaynaklar kullanılarak üretilen 400 milyon kWs temiz elektrik, yıllık 15 milyon dolarlık gaz ithalatının yerini alarak 170 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

"HEDEFİMİZ, KAPASİTE FAKTÖRÜ AÇISINDAN JEOTERMAL SANTRALLERİMİZİ DÜNYADA BİRİNCİ KONUMA YÜKSELTMEK"

Mogan Enerji Yatırım Holding CEO'su Ali Karaduman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Projelerimizi, her koşulda sürdürmeye devam ediyoruz. Jeotermal enerjide sekizinci santralimiz olan EFE 8 Jeotermal Santrali'nin son ünitesini de başarıyla devreye aldık. Ülkemize temiz ve yenilenebilir enerji sağladığımız EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali ile birlikte yenilenebilir enerji alanında 3.5 Milyar kWs, yalnızca jeotermal enerji alanında ise 2 Milyar kWs elektrik üretiyoruz. Bugün ülkemizde toplam "900.000" hanenin yıllık elektriğini temiz enerji kaynağı olan jeotermal enerjiden karşılıyoruz. Tüm santrallerimizin tasarımını kendi mühendislik ekibimizce yaparak, Türk Mühendisliğini dünyaya tanıtma görevimizi de en iyi şekilde ortaya koyuyoruz. Hedefimiz "jeotermal enerji üretiminde kapasite faktörü açısından dünya birincisi olmak" dedi.