Yıldırım'da üreten kadınlara tam destek

Yıldırım Belediyesi, 2021 yılından bu yana ilçeye 4'ü tarımsal kalkınma 4'ü ticari olmak üzere 8 kadın kooperatifi kazandıran ve 22 kadın girişimcilik ve eğitim merkezini hizmete sunan Yıldırım Belediyesi, kadınların başarı hikayelerini yazmalarına öncülük ediyor.

Yıldırımlı kadınlar verilen eğitimler ile meslek sahibi olurken ev ekonomilerine de katkı sunma imkanı buluyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadınlarımızın ekonomik açıdan güçlenmeleri, ev ekonomilerine destek olabilmeleri, meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri için 22 noktada Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi kurduk. Bu merkezlerde; halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, E-ticaretten ev tekstiline kadar 52 farklı branşta kadınlarımıza eğitim veriyoruz. Merkezlerimizden bu yıl 850 kadınımız mezun oldu. Bu merkezlerde verilen mesleki eğitim sayesinde, mezunlarımızın önemli bir kısmı da işe yerleşti. Ayrıca kadın girişimciliğinin ve istihdamının desteklenmesi, kadınlarımızın ekonomik hayattaki rollerinin güçlendirilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ediyoruz. Şu ana kadar 4'ü tarımsal, 4'ü ticari olmak üzere toplam 8 kadın kooperatifi kurduk. Kooperatiflerimizin büyümesi ve gelişmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede; mekan temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflerimize destek sağlıyoruz. Kadınlarımızı ve kooperatiflerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. İnşallah şimdilik 8 olan kadın kooperatiflerinin sayısını 14'e çıkarıp, 2 adet üst birlik kuracağız. Oluşturacağımız yeni pazar alanı ile birlikte de kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünler tüm dünyaya açılacak. Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezimiz kadınlarımızı meslek sahibi yaparken, bir yandan da Yıldırım İstihdam Merkemiz aracılığı ile kadınlarımızın istihdamına katkı sağlıyoruz. Son 3 yılda istihdam merkezimiz aracılığıyla yaklaşık 6 bin 500 kadınımızı işe yerleştirdik. Kadınlarımızı önceleyen çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Güçlü kadın, güçlü toplum"

Dünyada var olan her şeyde kadınların yadsınamaz emeği olduğunu söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, "Dünyada kadınların desteği, emeği olmadan başarıya ulaşmış hiçbir proje hiçbir çalışma yoktur. Günümüzün en temel sorunlarından olan tüketen toplum anlayışımızdan kurtulup üreten topluma dönüşmemiz de ancak kadınlarımızın desteği ile mümkün olacaktır. Bu farkındalık ve 'Güçlü kadın güçlü toplum' şiarıyla kadınlarımıza yeni imkanlar oluşturacak, farklı bakış açıları kazandıracak, onların gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve kooperatiflerimiz kadınlarımıza bu konuda önemli kazanımlar sağlıyor. Her insanın olduğu gibi her kadının da bir hikayesi vardır. Kadınlarımızın hikayelerini daha güçlü bir şekilde yazmalarına katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızı kutluyorum" diye konuştu. - BURSA