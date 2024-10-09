Yıldırım Belediyesi, 703 Vatandaşı İstihdama Kazandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldırım Belediyesi, 703 Vatandaşı İstihdama Kazandırdı

Yıldırım Belediyesi, 703 Vatandaşı İstihdama Kazandırdı

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri buluşturarak istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Nisan ayından bu yana 703 kişi iş sahibi oldu.

09.10.2024 14:02  Güncelleme: 14:07
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Bursa'da Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile işveren arasında köprü kurmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlıyor. İş'imiz İstihdam Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla Nisan ayından bu yana 703 vatandaş istihdama kazandırılırken 470 Yıldırımlı ise toplu iş görüşmeleriyle iş sahibi oldu. Firma iş birlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda düzenlenen program kapsamında; Şehir Hastanesi, Marmarabirlik, Renault firmalarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen toplu iş görüşmesi sonucu gerekli şartları taşıyan 250 aday istihdam edilerek işbaşı yapacak.

İşçi ile işveren arasında köprü

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iş arayanla işveren arasında güçlü bir iletişim kurduklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kadın kooperatiflerinden eğitim ve girişimcilik merkezlerine, sosyal inovasyon merkezinden istihdam projelerine kadar birçok alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla on binlerce hemşehrimizi istihdama kazandırdık." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yıldırım Belediyesi, 703 Vatandaşı İstihdama Kazandırdı - Son Dakika

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