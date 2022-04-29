Yıldırım'da doğru plan, doğru uygulama ile tasarruf - Son Dakika
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Yıldırım'da doğru plan, doğru uygulama ile tasarruf

29.04.2022 15:57
Yıldırım'da doğru plan, doğru uygulama ile tasarruf

Yıldırım Belediyesi, yeni ve sağlıklı yaşam alanları inşa etmek amacıyla imar uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, yeni ve sağlıklı yaşam alanları inşa etmek amacıyla imar uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, '2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı' çerçevesinde imar uygulamalarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen İmar Kanunu değişikliğiyle kentsel dönüşümün önündeki yapısal sorunların ortadan kaldırılmasının ardından Yıldırım'daki dönüşüm hamlesi ivme kazandı. Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi'nde hayata geçirdiği doğru plan doğru uygulama ile dönüşümün önündeki büyük bir engeli daha ortadan kaldırdı. Yaklaşık 13 dönümlük bir alanda yapılan imar uygulamasıyla birlikte hak sahibi 40 vatandaşın mülkiyet ve tapu sorunu çözülürken, yaklaşık değeri 22 milyon TL olan 2 bin 250 metrekare park alanı ve 2 bin 550 metrekare sosyal alan da tek kuruş bedel ödenmeden kamuya kazandırılıyor.

Akılcı uygulamalar ile tasarruf yapıldı

Yıldırım'da, yoğun göçün getirdiği imar ve plansız yapılaşma sorunlarının uzun yıllardan bu yana devam ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada bu durum adeta bir kangrene dönüştü. İlçemizde sosyal yaşantı alanlarından yoksun ulaşım imkanları kısıtlı, yaşam kalitesi düşük çöküntü alanları oluştu. Göreve başladığımız 2019 yılında imar uygulama planlarına kalıcı çözüm bulmak için Ankara'ya gittik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşüp Yıldırım'ın sıkıntılarını ve çözüm önerilerimizi anlattık. Bakanımızın ortaya koyduğu irade ile İmar Kanunu'nun 18. maddesinde değişikliğe gidildi ve yasa değişikliği ile imar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirildi. Yıldırım Belediyesi olarak biz de ilçemizde hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Dün olduğu gibi şimdi de arkadaşlarımızla birlikte Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak imar uygulama planlarını hayata geçiriyoruz. Yıldırım için yaptığımız her işte ince eleyip sık dokuyarak, yıllar sonrasını da hesaba katarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 'doğru plan- doğru uygulama ' prensibimizle kamu kaynaklarını israf etmeden önemli işlere imza atıyoruz. Yavuzselim Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmasında 'doğru plan-doğru uygulama' metodu ile belediyemizin kasasından çıkacak yaklaşık 22 milyon liralık kamulaştırma bedelini ödemekten Yıldırım'ı kurtardık. İnşallah bu kaynak Yıldırım ve Yıldırımlılar için başka güzel işlerde kullanılacak. Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Yıldırım'da doğru plan, doğru uygulama ile tasarruf
Yıldırım'da doğru plan, doğru uygulama ile tasarruf
Yıldırım'da doğru plan, doğru uygulama ile tasarruf

YORUMLAR
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Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüm, İmar Kanunu, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım'da doğru plan, doğru uygulama ile tasarruf - Son Dakika


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