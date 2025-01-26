Yıldırım'da Kadınlar Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldırım'da Kadınlar Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Yıldırım\'da Kadınlar Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Yıldırım Belediyesi'nin kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerinde dikiş ve nakış kursuna katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerle çeşitli ürünler üreterek ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Başkan Oktay Yılmaz, kadınların ekonomik güçlenmesine destek verdiklerini belirtti.

26.01.2025 15:42  Güncelleme: 15:44
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Yıldırım Belediyesi'nin kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerinde hizmeti sürdürdüğü dikiş ve nakış kursuna katılan kadınlar, hünerli elleriyle birbirinden güzel ürünler ortaya koyuyor. Kursta el becerilerini geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Yıldırım Belediyesi'nin Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde hünerli eller için hayata geçirdiği kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerinde eğitimler devam ediyor. Kurslara katılan kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle dikiş ve nakışın inceliklerini öğreniyor. Haftanın 6 günü devam eden eğitimlerde, ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünler, belediyenin pazar alanlarında açtığı stantlarda görücüye çıkıyor. Kurslarda birlikte çalışarak üretim yapan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Güçlü, marka değeri yüksek, üretimde söz sahibi bir Yıldırım hedefine kadınların desteğiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Kadınların ekonomik açıdan güçlenmeleri, ev ekonomilerine destek olabilmeleri, meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri için 25 noktada kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri kurduk. Bu merkezlerde; halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, E-ticaretten ev tekstiline kadar 55 farklı branşta kadınlara eğitim veriyoruz. Binlerce kadının eğitim aldığı bu merkezlerde verilen mesleki eğitimler sayesinde, mezunlarımızın önemli bir kısmı da işe yerleşti. Dünyada var olan her şeyde kadınların büyük emeği var. Dünyada kadınların desteği, emeği olmadan başarıya ulaşmış hiçbir proje ve çalışma yoktur. Kadınlarıın hikayelerini daha güçlü bir şekilde yazmalarına katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızın yanındayız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yıldırım'da Kadınlar Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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