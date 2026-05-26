Yıldırım'da Kurban Pazarı Hareketli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırım'da Kurban Pazarı Hareketli

Yıldırım\'da Kurban Pazarı Hareketli
26.05.2026 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Yıldırım'daki pazarda kurbanlık hayvanlar için yoğun pazarlıklar yapılıyor.

Kurban Bayramı arifesinde hareketliliğin zirve yaptığı Yıldırım ilçesindeki İsabey Kurban Pazarı'nda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen kurbanlıklar için üreticiler ile vatandaşlar arasındaki pazarlıklar yoğunlaştı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden getirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanları pazarda kiraladığı alanlarda satışa sunan besici Reşat Çimendağ, pazarın en hareketli günlerinin yaşandığını belirtti.

Çimendağ, merada özel olarak yetiştirdiği 120 kilogram ağırlığındaki burma keçiyi 55 bin lira açılış fiyatıyla satışa çıkardıklarını, yapılan sıkı pazarlıkların ardından kurbanlığın 47 bin liraya satıldığını ifade etti.

Satışı gerçekleşen keçinin et kalitesine ve ağırlığına dikkati çeken Çimendağ, ortalama bir keçinin 55 ila 75 kilogram arasında ağırlığa sahip olduğunu, 120 kilogramlık bir keçinin ise oldukça nadir bulunduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 65 kilogram et randımanı beklenen hayvana keçi eti tercih eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çimendağ, ellerinde 115 kilogram ağırlığında bir başka keçinin daha bulunduğunu ve pazardaki Ankara keçilerini de 30 bin liradan satışa sunduklarını kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Ekonomi, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldırım'da Kurban Pazarı Hareketli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı operasyonda “5 lira“ detayı Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda "5 lira" detayı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi Montella, Arda Güler kararını verdi
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
07:02
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 09:40:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yıldırım'da Kurban Pazarı Hareketli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.