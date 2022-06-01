Yıldırım: "Zamlar rekabet şansı bırakmıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım: "Zamlar rekabet şansı bırakmıyor"

01.06.2022 13:57
Yıldırım: "Zamlar rekabet şansı bırakmıyor"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, doğalgaz ve elektrik tariflerine yapılan zamların uluslararası piyasadaki rekabet gücünü olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, doğalgaz ve elektrik tariflerine yapılan zamların uluslararası piyasadaki rekabet gücünü olumsuz etkileyeceğini belirtti.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 10 ve elektriğe gelen yüzde 25 zam oranlarının faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü tehdit ettiğini belirterek, "Enerjiye yapılan zamlar karşısında ne yazık ki işletmelerimizin ayakta kalma gücü kalmadı. Kabul edilebilir düzeyin çok üstüne çıkan enerji fiyatları işletmelerimiz üzerindeki maliyet baskısını artırıyor. Bu da uluslararası piyasadaki rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Bir aksiyon alınmaz ise pandemi ve Ukrayna savaşının ardından ülkemize yönelen alıcılarımızı kaybederiz. Bizim gibi bir ihracat kenti, ihracata dayalı bir büyüme modeli benimseyen Türkiye ekonomisi için bu durum gerçekten büyük bir risk teşkil etmekte" dedi.

Enflasyon üzerinde baskı oluşacak

Başkan Yıldırım zamların enflasyon üzerinde baskı yaratacağını belirterek "Yılın birinci çeyreğindeki büyüme performansını ikinci çeyrek ve yılın tamamında gösterebileceğimizi öngöremiyorum. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve hammaddeye gelen zamlar ne yazık ki temel tüketim maddelerine de yansıyor ve enflasyon yükseliyor. Oluşan maliyet enflasyonu tüketicinin de alım gücünü düşürüyor. Yani işletmelerimiz hem iç hem de dış müşterilerini kaybetme dolayısıyla da kepenk kapatma riski ile karşı karşıya. Bu konuda önlem alınmazsa üretim, istihdam ve dolayısıyla ekonomi büyük yara alacak" şeklinde konuştu

GTO Başkanı Yıldırım, ekonomi yönetiminin yaşanan duruma pandemi sürecinde olduğu gibi hassasiyetle yaklaşacağına ve reel sektörün önünü açacak aksiyonların alınacağına inancının tam olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sabit fiyat ve israf enflasyon üretiyor Sabit fiyat ve israf enflasyon üretiyor Gülsoy: 'Enflasyon bütün dünyanın sorunu' Gülsoy: 'Enflasyon bütün dünyanın sorunu'
Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Enflasyon, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldırım: 'Zamlar rekabet şansı bırakmıyor' - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
13:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler...
12:44 Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Hikmet Karaman dönemi bitti
12:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Erdoğan'dan salondaki partililere tepki: Ağlanacak bir durum var
12:39 Tuğçe Kazaz, şeriat açıklamalarına tepki gösteren Ezgi Mola'ya cevap verdi: Medya maymunu
12:33 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün görülecek hakaret davası ertelendi!
12:28 Sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus ve Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri çok benziyorlar
12:01 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:10:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım: "Zamlar rekabet şansı bırakmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement