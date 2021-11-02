Yıldırımlı kadınlara 'altın bilezik'

YIL-MEK bünyesindeki sanat ve meslek edindirme kursları, kadınlara yeni beceriler kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslar ile unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlar yeniden hayat buluyor. Yıldırımlı kadınların sosyalleşerek, el becerilerini geliştirmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları maksadıyla Değirmenlikızık Kurs Merkezi'nde başlayan ve 120 saat sürecek eğitim tamamlayanlara sertifika verilecek. Kursiyerler, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Kadınların öncelikli hizmet grupları içerisinde yer aldığını hatırlatan Oktay Yılmaz, kadınlara yönelik 80 farklı branşta sanat ve meslek edindirme kursu düzenlediklerini söyledi. - BURSA