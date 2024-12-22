Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Geniş Video İzle

Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi Yıldız Dağı, hafta sonu dolup taştı, 300 yatak kapasitesine ulaştı.

22.12.2024 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi dolup taştı

SİVAS - Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunu fırsat bilenlerle adeta dolup taştı.

Sivas'a 58 kilometre mesafede bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olarak dikkat çekiyor. Kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı merkez, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayak severlerin akınına uğradı. Çeşitli zorluk seviyelerindeki pistleriyle hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap eden Yıldız Dağı, uygun fiyatlı hizmetleriyle de yoğun ilgi görüyor. Geniş otopark alanı, telesiyej ve teleski imkanlarıyla ziyaretçilerine konforlu bir kayak deneyimi sunan merkezde, bungalov evlerde oldukça tercih ediliyor.

"Yaptığımız yeni yatımlarla konaklamamız 300 yatak kapasitesine ulaştı"

Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, 300 yatak kapasitesine ulaştıklarını söyleyerek, " Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi bu yılda sezona erken başlayarak, kayak merkezleri arasında farkındalık oluşturup kasım ayı itibariyle sezonu açtı. Şuanda otellerimizde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Yaptığımız yeni yatımlarla konaklamamız 300 yatak kapasitesine ulaştı. Yıldız Dağı, doğal yaşam evlerimizle ailelerin keyifle tatil yapabileceği Türkiye'nin en güzel kış sporları turizm merkezlerinden biri haline geldi" dedi.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk
Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
17:02 Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
15:16 Jose Mourinho, bıçak altına yatacak Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
15:02 Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
14:52 Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı
14:43 Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı
14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:28 Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
14:11 Jose Mourinho’nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti
14:06 TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses’in ilk ifadesi TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 21:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.