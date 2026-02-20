Yıldız Techno GSYF Yatırım Sürecine Başladı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark liderliğinde, BV Portföy işbirliğiyle kurulan Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), teknoloji girişimlerine yönelik yatırım sürecini resmen başlattı.

YTÜ Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, 1 milyar lira bütçeli fon, global hedefleri olan, hızlı ölçeklenebilir ve "exit" stratejisi güçlü girişimlere doğrudan yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar girişimlerin doğuşuna, büyümesine ve global pazarlara açılmasına katkı sunan YTÜ Yıldız Teknopark, bu kez ekosistemin finansman ayağını doğrudan üstlendiği Yıldız Techno GSYF'ye başvuru sürecini başlattı.

Fon, yapay zekadan finteke, oyun sektöründen sağlık teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve uluslararası büyüme potansiyeli taşıyan girişimlere odaklanarak milli teknolojiye güçlü bir destek sağlayacak.

Yıldız Techno GSYF, ilk etapta portföyüne dahil edeceği teknoloji girişimlerini titiz bir değerlendirme sürecinin ardından belirleyecek. Yatırım sürecinin başlamasıyla Yıldız Techno GSYF'nin, gelecek dönemde ilk yatırım kararlarını açıklaması bekleniyor.

Fon, yalnızca sermaye sağlayan bir yatırım fonu olarak değil, girişimlerin büyüme süreçlerine katkı sunan stratejik bir ortak olarak konumlanıyor.

Bu noktada YTÜ Yıldız Teknopark, yatırım alan girişimcilere küreselleşme süreçlerinin her aşamasında destek sunacak. Londra, Amsterdam ve Dubai, Üsküp ofisleri aracılığıyla girişimlere küresel pazarlara erişim imkanı sağlanacak.

Ayrıca 10 yıllık süre için kurulan Yıldız Techno GSYF'nin portföyüne 8 yıllık yatırım döneminde yaklaşık 20 teknoloji girişimine yatırım yapılması planlanıyor. Ağırlıklı olarak gelir üreten çekirdek ve büyüme aşamasındaki girişimler tercih edilecek. Fonun yatırım stratejisi "ölçeklenebilir iş modelleri ile Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırabilecek girişimlere destek" olarak konumlanıyor.

Fon kapsamında yatırım yapılan girişimlere finansmanın yanı sıra mentörlük, performans odaklı yönetim desteği, uluslararası pazarlara erişim imkanı ve stratejik işbirlikleri sunulacak.

Fonun kendi performans hedefleri arasında ise en az bir adet Türk Unicorn'u (Turcorn) çıkarmak yer alıyor. Ayrıca başvurular Yıldız Techno GSYF'nin internet sitesinden yapılabilecek.

"Yatırım ve ölçeklenme sürecinde de doğrudan rol alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Yıldız Teknopark'ın girişimcilik ekosistemindeki güçlü rolünü yeni bir aşamaya taşıdıklarını vurguladı.

"Uçtan uca destek modeli"ni adım adım inşa ettiklerini ifade eden Garip, sürecin en kritik halkasının yatırım fonu olduğunu belirtti."

Garip, Yıldız Techno GSYF'nin yatırım sürecine başlamasının Türkiye teknoloji ekosistemi açısından stratejik bir eşik olduğuna ve bu adımın girişimcilik zincirinin en kritik halkasını tamamladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye son 10 yılda çok güçlü bir girişimcilik altyapısı oluşturdu. Artık çok iyi fikirler üreten, ürün geliştiren ve global pazarı hedefleyen girişimlerimiz var. Ancak teknoloji girişimciliğinde asıl kırılma noktası, bu şirketlerin ölçeklenme aşamasında doğru yatırımcıyla buluşabilmesidir. Yıldız Techno GSYF'nin yatırıma başlaması, tam olarak bu kritik eşiği temsil ediyor. Bugüne kadar teknopark olarak girişimlerimizi fikir aşamasından ürün aşamasına taşıdık, onları büyüttük ve global pazarlara hazırladık. Şimdi ise bu yolculuğun en stratejik aşamasında, yani yatırım ve ölçeklenme sürecinde de doğrudan rol alıyoruz. Bu, Türkiye'de teknopark modelinin evriminde yeni bir fazdır."

Teknoloji ekosisteminde asıl katma değerin, global ölçekte büyüyebilen ve exit yapabilen şirketlerle oluşabileceğinin altını çizen Garip, "Bu yatırım sürecinin başlaması, Türkiye'nin artık yalnızca teknoloji üreten değil, aynı zamanda teknoloji şirketlerine kurumsal ölçekte yatırım yapan ve onları dünya ligine taşıyan bir ekosistem olgunluğuna ulaştığının güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.