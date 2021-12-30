Yıldızeli'ne milyonluk yatırım

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2021 yılı yatırım programı kapsamında 14 milyon 36 bin TL maliyetle projeler hayata geçirildi.

Sivas İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programı dahilinde Yıldızeli ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında; 12.1 kilometre yolda I. kat asfalt çalışması, 107.1 kilometre yolda II. kat asfalt çalışması ve 34 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 16 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. Yatırım programı kapsamında ilçede 10 adet içme suyu projesi ve 5 adet kanalizasyon projesi hayata geçirildi. Ayrıca ilçede yürütülen çalışmalar ile 40 hektar alanda da sulama yapılacak.

Okul ve bakımevi onarımı yapıldı

Öte yandan, Yıldızeli ilçesinde 2021 yılı yatırım programı doğrultusunda; okul onarımları için 91 bin TL, yeni okul yapımı için 2 milyon 730 bin TL harcama yapıldı. Öte yandan İlçe Özel İdare Bakımevi onarımı da gerçekleştirildi. Sivas İl Özel İdaresi tarafından kırsal alt yapıya 11 milyon 190 bin TL, yürütülen diğer işlere ise 2 milyon 846 bin TL olmak üzere, Yıldızeli ilçesine toplam 14 milyon 36 bin TL harcama yapıldı. - SİVAS