Yılın en iyi sukuk ihracı ödülü Emlak Katılım'a

Emlak Katılım, Islamic Finance News tarafından organize edilen IFN Awards2021'de sektör bazında yılın en iyi sukuk ihracı ödülüne layık görüldü.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, bu ödülü Türkiye'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracı ile kazanmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Sürdürülebilir yatırımları destekleyen, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri göz önüne alan finansman modelleri oluşturduklarını kaydetti.

Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İklim değişikliğinin neden olduğu yangın, sel, kuraklık gibi çevre felaketlerinin ekonomiler ve dolayısıyla finansal piyasalar üzerindeki tahrip edici etkisiyle mücadele etmek üzere yeşil/sürdürülebilir finansman araçlarının ülkemizde yasal mevzuatının oluşturularak geliştirilmesi ve bu kapsamda sektöre bir takım teşviklerin getirilmesi elzemdir.

Bu bilinçle geliştirmiş olduğumuz yeşil sukuk yapısının hem bu amaca hizmet etmesi hem de katılım finans sisteminin özüne hitap eden ortaklık esaslı bir sukuk yapısı olması açısından örnek teşkil etmektedir. Söz konusu yeşil sukuk ihracımız ile yıllık bazda yaklaşık iki bin ton karbon emisyonu azaltımına katkı sağlamış olduk. Bu önemli sukuk modelinin IFN tarafından birincilik ödülüyle taçlandırılmasından dolayı da çok mutluyuz. Katılım finans prensiplerine uygun inovatif sermaye piyasası araçlarını sektöre sunmaya ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz."