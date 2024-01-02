Yılın İlk İşlem Gününde Dolar ve Euro Yükseldi

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Yılın ilk işlem gününde; İstanbul serbest piyasada dolar 29,6730 liradan, euro ise 32,7360 liradan haftaya başladı ve 29,70 lirayı gördü. Piyasalar, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon verisini bekliyor.

Yeni yılın ilk işlem gününde; İstanbul serbest piyasada dolar 29,6730 liradan, euro ise 32,7360 liradan haftaya başladı. Dolar, piyasalarda bu sabah 29,70 lirayı gördü.

Serbest piyasada 29,6710 liradan alınan dolar, 29,6730 liradan satılıyor. 32,7340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,7360 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 29,5550 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6660 lira olmuştu.

Piyasalar, yarın TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor. Buna göre; aralık ayı enflasyon verileri belli olacak. Memur ve memur emeklisi zamları da aralık ayı enflasyon verilerine göre netleşecek.