Yılın Otomobili 2026 Test Sürüşleri Tamamlandı

13.05.2026 19:17
OGD üyeleri, 7 finalist otomobili değerlendirdi. Kazananlar 23 Haziran'da açıklanacak.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi uzman otomotiv gazetecileri, Türkiye'de Yılın Otomobili (TYO) yarışması test sürüş etkinliğinde finale kalan 7 modeli detaylı şekilde değerlendirdi.

OGD'den yapılan açıklamaya göre, Dernek tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen TYO yarışmasının sondan bir önceki etabı olan test sürüşleri TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından finale kalan BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F modellerini detaylı şekilde inceledi.

Test sürüşleri kapsamında otomobiller, yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat-performans dengesi gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Ayrıca finalist markaların temsilcileri de araçlarının öne çıkan özelliklerini ve teknolojilerini OGD üyelerine bir kez daha anlatma fırsatı buldu.

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, OGD üyelerinin puanlaması sonucunda belirlenecek kazananlar, 23 Haziran'da Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödül töreninde açıklanacak.

Ana ödülün yanı sıra Yılın Tasarımı, Yılın İnovatif Projesi, Yılın Basın Lansmanı ve Yılın Premium Otomobili kategorilerinde de ödüller gala gecesinde sahiplerini bulacak. Buna ek olarak Jüri Özel Ödülü de takdim edilecek.

Kaynak: AA

