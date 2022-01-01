Yıllık yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2021 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,160423
|68,21
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,121378
|67,39
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,086587
|64,65
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,10616
|64,37
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,022719
|63,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,091322
|78,67
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,027988
|55,18
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,030827
|43,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088925
|101,01
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,044954
|73,01
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,080938
|48,17
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,081287
|47,10
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,077271
|46,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,232799
|80,02
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,320724
|74,97
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,056521
|74,10
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,192803
|70,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,12324
|66,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,047477
|69,68
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,020108
|43,98
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,087619
|36,97
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,061084
|35,59
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,039533
|34,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,026768
|70,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,081852
|68,14
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,084517
|67,88
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,049232
|67,75
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,087241
|67,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,084981
|18,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083783
|18,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,037003
|17,87
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027484
|17,68
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033301
|17,61
|Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017545
|-13,44
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018597
|-9,72
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012834
|-8,86
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019725
|-6,57
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020350
|-6,21
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yıllık yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi