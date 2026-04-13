Yılmaz, Manisa İş Dünyasını Temsil Etti

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 137 oda ve borsanın ortaklığında faaliyet gösteren Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin (GTİ) 2025 Yılı Olağan Genel Kurulunda Manisa iş dünyasını temsilen görüşlerini paylaştı.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın, GTİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığı Genel Kurul toplantısında, kara sınır kapılarının Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında modernizasyonuna yönelik çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin dış ticaret altyapısına önemli katkılar sunan GTİ'nin faaliyetleri toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Genel Kurul'a katılan Başkan Yılmaz, Manisa iş dünyasını temsilen toplantıda yer alarak, ülke ekonomisine katkı sağlayan projelere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Manisa TSO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ticaret altyapısını güçlendiren ve dış ticaret süreçlerini hızlandıran projelere destek vermeye devam edileceği ifade edildi. - MANİSA