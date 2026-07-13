Yılmaz: Yeni Anayasa ve Ekonomi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz iddialı bir ülke olacaksak gelecek perspektifli, sivil, demokratik bir anayasa ortaya koymak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlığa söyleyeceği sözleri, duruşu da bu anayasayla ortaya koymak durumundayız." dedi.

Yılmaz, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enflasyonun 2023 yılında yüzde 75'lere kadar çıktığını, gelinen noktada ise yüzde 32'lere kadar düştüğünü belirten Yılmaz, ABD/İsrail-İran savaşının büyümeyi ve enflasyonu bir miktar olumsuz etkilediğini söyledi.

Yılmaz, temel mallarda enflasyonun yüzde 17,4'e kadar düştüğünü, ortalamayı daha çok hizmet alanının yukarıya çektiğini dile getirerek, "Fakat en önemli unsur şu, beklentiler. Ekonomi dediğimiz şey sadece mekanik rakamlar filan değildir. Sosyal medya burada maalesef bize hiç yardımcı olmuyor. Sürekli bir şekilde kötümserlik pompalayan, beklentileri bozucu bir eğilim var." diye konuştu.

Hiçbir programın maliyetsiz olmadığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Enflasyonu düşürmek, sürdürülebilir büyüme ve sosyal adalet açısından çok önemli. İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaksınız ki kalıcı sosyal refah artışı olsun. Muhalefetin yaptığını görüyoruz, popülist politikalarla, gündelik polemiklerle ekonomiyi bir yere taşıyamazsınız. Ekonomiyi sağlam ve sağlıklı geliştiremediğiniz sürece sosyal refahı da kalıcı olarak artıramazsınız. Gündelik birtakım şeyler yaparsınız, sonra acısı çok daha kötü bir şekilde çıkar. Dolayısıyla burada asıl olan sağlıklı ekonomi politikaları izlemek ve bunların getirdiği gelişimi de sosyal refah olarak toplumun tüm kesimlerine yaymak."

Yılmaz, dengeli büyümenin esas olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu anlamda AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın son derece gerçekçi, ayakları yere basan, sağlıklı politikalarla planlı ve programlı hareket ettiğini söylemek isterim. Muhalefet, sosyal medya, her türlü algıyı yapmaya çalışabilirler. Hiçbir karşılığı olmayan vaatler havada uçuşabilir ama halkımız tarihten de biliyor. Yaşayanlar en azından, geçmiş Türkiye'nin tecrübelerini bilenler veya okuyanlar şunu gayet iyi biliyorlar, bu popülist politikaların, altı boş, sadece sloganik politikaların ülkeye büyük bedeller ödettiğini hep birlikte biliyoruz. Bu tuzağa düşmemeliyiz."

"2027 için yüzde 20'nin altına doğru gidecektir"

Savunma sanayindeki başarıyı sağlık endüstrilerinde, enerji ekipmanlarında, makinelerde ve başka alanlarda da başaracaklarını bildiren Yılmaz, "Yapay zeka gibi yeni teknolojileri bütün üretim süreçlerinde daha etkin kullanacağız. Verimliliğimizi, katma değerimizi yükselteceğiz ve hak edilmiş, kalıcı bir şekilde refahımızı artıracağız." diye konuştu.

Enflasyonun, bu yıl normalde yüzde 20'lere doğru gitmesinin planlandığını ancak savaş nedeniyle bu hedefin saptığını ifade eden Yılmaz, "Merkez Bankamız da yeni tahminler ortaya koydu. Şimdi ben gelecek yıl için yüzde 20'nin altına doğru gitmenin önemli bir hedef olduğunu düşünüyorum. 2027 için yüzde 20'nin altına doğru gidecektir. Bu da büyük oranda rahatlatacaktır ama asıl hedefimiz tabii ki tek haneli rakamlara yeniden ulaşmak. Ama yüzde 20'nin altına geldiği zaman gündelik hayatımızda zaten birçok alanda bunu çok daha somut görmüş olacağız." dedi.

Yeni anayasa sürecine değinen Yılmaz, sivil, demokratik bir usulle yapılmış bir anayasanın, içeriğinden bağımsız kıymetli olduğunu kaydetti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Biz iddialı bir ülke olacaksak gelecek perspektifli, sivil, demokratik bir anayasa ortaya koymak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlığa söyleyeceği sözleri, duruşu da bu anayasayla ortaya koymak durumundayız. O güç merkezli dünyaya karşı hem gücünü koruyan hem de prensiplerini, değerlerini ortaya koyan bir millet olarak duruşumuzu göstereceğimiz, bir taraftan da yeni teknolojiler, işte yapay zeka, değişen bir dünya var, bunun da hukukunun altyapısını oluşturan, gelecek perspektifli ve gençlerin fikirleriyle de şekillenmiş bir anayasa perspektifine ihtiyacımız var. Yalnız bunu sadece AK Parti, sadece Cumhur İttifakı yapamaz. Biliyorsunuz, belli bir çoğunluk gerektiriyor Meclis'te. Dolayısıyla biz hep şu çağrıyı yapıyoruz muhalefete, gelin, bu ülke, bu millet hepimizin. Olabilecek en geniş mutabakatı sağlayalım."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ve bölgede, kalkınma sürecinin daha hızlı gelişeceğini, demokratik standartları yükseltmek için daha elverişli bir atmosferin oluşacağını dile getirerek, terörün ortadan kalktığı bir ortamda Doğu, Güneydoğu'daki illerin uzun zamandır kullanamadıkları potansiyelin harekete geçeceğini, Türkiye ortalamasından daha yüksek bir hızla büyüyeceklerini, yeni yatırım fırsatlarının, yeni istihdam ve ticaret imkanlarının oluşacağını kaydetti.

(Bitti)