Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı

06.04.2026 08:27
Çeşitli yollarda yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Belirtilen güzergahlarda dikkatli olunmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Babadağ Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Aydın istikametinden Sarayköy Kavşağı'na doğru otoyola giriş ve çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde Yarbaşı viyadüğündeki derz değişim çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun 32-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Samsun istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Gökçeyazı yolunun (Güneybatı çevre yolu) 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Edremit-Balıkesir istikametinde gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla trafik akışına bölünmüş yolun Kurucaşile istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometrelerinde (Korkuteli kuzey çevre yolu) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde yapılacak bordür dipleri ile drenaj sistemleri temizlik çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Kaynak: AA

