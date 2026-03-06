Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat! - Son Dakika
Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat!

06.03.2026 08:28
Karayollarında devam eden yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametindeki derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 33-34. kilometrelerindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapısı yenileme çalışmaları ve Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat!
