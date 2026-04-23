Yolda Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerindeki Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Karadayı Kavşağı) hemzemin kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 44-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerindeki Bartın-3 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerindeki tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.