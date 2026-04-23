Yolda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolda Çalışmalar Devam Ediyor

23.04.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik işaretlerine uyulması gereken yollarda yapım ve bakım çalışmaları sürüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerindeki Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Karadayı Kavşağı) hemzemin kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 44-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerindeki Bartın-3 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerindeki tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yolda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 09:25:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Yolda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.