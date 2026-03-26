Yolda Çalışmalar Sürüyor, Trafiğe Dikkat!
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolda Çalışmalar Sürüyor, Trafiğe Dikkat!

26.03.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarında çeşitli kesimlerde yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında aksamalar var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasında refüjdeki aydınlatma direklerinin değişim ve revizyonu çalışmaları sebebiyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 0-2. kilometrelerindeki Yarbaşı Viyadüğü'nde yapılacak derz değişim çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak trafik akışı, Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarındaki drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım

Son Dakika Ekonomi Yolda Çalışmalar Sürüyor, Trafiğe Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:19:57. #7.12#
SON DAKİKA: Yolda Çalışmalar Sürüyor, Trafiğe Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.