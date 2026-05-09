Yolda Yapım Çalışmaları: Dikkatli Olun!

09.05.2026 09:04
Karayollarında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometrelerinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde yürütülen drenaj sistemleri bakım çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çanakkale yolundaki Petkim köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

